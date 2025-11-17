激アツコラボキタァーーーッッ！！！【サーティワン】可愛いグッズ付き♡「新作アイス」

【サーティワン】で11月1日からスタートした、ハローキティとのコラボレーションは、早くも話題沸騰中です。今回は、可愛いグッズもゲットできる「新作アイス」をご紹介。数量限定なので、売り切れる前に急いでチェックして！

好きが選べて可愛いが付いてくる！

カップにキティちゃんのいろいろな表情やモチーフがデザインされた「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、スモールダブル\680（税込）、レギュラーダブル\930円（税込）。定番から期間限定フレーバーまで、好きなアイスクリーム2種類を選べるのも嬉しいポイント。トッピングのアイシングビスケットは3種類あり、どれが当たるかはお楽しみ。

持ち歩きたい限定チャーム

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」を買うと付いてくるのが「ハローキティアイスクリームチャーム」。ポップなデザインは、人気フレーバー「ポッピングシャワー」がモチーフになっています。ぜひ忘れずに取り外して！

シェアするなら「フレッシュパック ミニ」がおすすめ

約3人分のアイスが楽しめる大容量パックも、限定パッケージ「ハローキティ フレッシュパック ミニ」として登場しています。こちらもお気に入りのフレーバーが選べるのが魅力で、値段は\1,450(税込)。

実用性もバッチリの至福ポーチ

“おまけでいいの？”と思わず声が出そうなクオリティの「ハローキティバニティポーチ」。「ハローキティ フレッシュパック ミニ」に付いてくる限定グッズで、小物入れに大活躍の予感！ 艶っとしたキルティング素材はこれからの季節にぴったりです。サイズは約9cm × 約14cm。

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、早くも一部の店舗では販売が終了。もし近くの店舗で出会えたならラッキーかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

