モデルで女優の田中芽衣(25)が16日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。



【写真】生まれたばかり 3ショットで重なる手のシアワセ

「この度、無事に第一子を出産いたしました。母子ともに健康です。新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづり、親子3人が手を重ねたモノクロの写真と赤ちゃんの口元を写したカットを投稿。「これから始まるこの子の未来を、家族で支え合い、寄り添いながら、やさしい愛で包んでいけたらなと思っています」と決意を語り、「温かく見守っていただけたら嬉しいです。これまで通りの私も、母になった私も、よろしくお願いいたします」と結んだ。



田中は中学2年生だった2014年にティーンファッション誌の専属モデルとして芸能活動を開始。22年には映画「炎上シンデレラ」で初主演を務めた。今年4月、1歳下の男性と結婚したことを報告。今月13日に妊娠していることを発表し、翌々日の15日に出産したことを明かした。



この投稿には「おめでとうございます！」「meiがママ 出産おつかれさま」「ゆっくり休めるときは休んでね」「めいちゃんも赤ちゃんも健康に生まれて何よりです」といった祝福の声が寄せられている。



