»øÅê¼ê¿Ø¤¬7»Íµå¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡ÖºòÆü¤è¤ê¶¹¤¤¡×¥¾¡¼¥ó»ØÅ¦¡¡ÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤Ï¡Ö¿³È½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¡Ä¡×
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè2Àï¤Ç7-7°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡¢7»Íµå¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡7-6¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11-4¤ÈÂç¾¡¤·¤¿15Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¡¢6¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ç3»Íµå¡£Æ±¤¸¤¯6Åê¼êµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2Àï¤Ï¡¢ÂçÀª¤È¾¾»³¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÏÌµ»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î4¿Í¤Ç7»Íµå¤ÈÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¡ËºòÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æº£Æü¤ÎÊý¤Ï¶¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖMLB¤Î¿³È½¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¶â´Ý¡ÊÃæÆü¡Ë¤Ï3²ó3¼ºÅÀ¤Ç2»Íµå¡£¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿³È½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï°ìÈ¯¤ÎÉÝ¤µ¤«¤é¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¤¤¹¤®¤¿¡£¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤«²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë