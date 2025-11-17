子猫にクッションにされて動けない柴犬と、柴犬に懐いている子猫の姿が可愛すぎると話題です。動画には「優しい世界…」「ちょっと困ってる可愛いw」等のコメントが寄せられ30.4万回以上再生されているようです。

【動画：柴犬のことが大好きな保護子猫→腕の上で休ませてもらうと…心温まる『尊い瞬間』】

柴犬になついている子猫

TikTokアカウント「こむぎ」に投稿されたのは、投稿主さん宅の柴犬と保護子猫のある日の様子です。子猫たちにとても懐かれているという柴犬のこむぎさん。この日はこむぎさんの腕の上で子猫が休んでいたのだとか。

子猫のクッションにされてちょっぴり困ったお顔をしていたこむぎさんですが、子猫のために動かないでいた様子だったそう。子猫もそんな優しいこむぎさんのそばで安心してくつろいでいたそうでした。

子猫たちを保護

もともと柴犬だけを飼っていた投稿主さんですが、ある日捨てられていた子猫たちを保護したといいます。その後、子猫たちはミルクを飲んですくすくと成長していき元気いっぱいに大きくなっていったそう。

こむぎさんは、保護当初から子猫たちを気にしており、子猫たちもいつのまにかこむぎさんと仲良くなっていたのだとか。

大きくなっても仲良し

今ではお母さんのように子猫たちになつかれているこむぎさん。他の投稿では、こむぎさんの周りに子猫たちが全員集合している姿も。

子猫たちは大きくなってきても、こむぎさんのことが大好きなようです。優しい柴犬のこむぎさんと子猫たち、これからも仲良しで可愛らしい姿を見せてくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は30.4万回以上再生され「優しい世界…」「可愛いの極み！」「やっぱ動物っていいなあ」等のコメントが寄せられ仲良しな姿に癒される人が続出したようです。また、「こむぎさん優しい子なんだなあ」等のコメントもあり、こむぎさんの優しすぎる性格に驚く声もあったようでした。

TikTokアカウント「こむぎ」では、柴犬のこむぎさんと保護子猫たちの仲良しで微笑ましい姿が投稿されています。子猫たちの成長にも注目が集まっているようです。

