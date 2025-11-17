松竹芸能の女性お笑いコンビ「アルミカン」のさおりん（37）が15日、自身のXを更新し、大阪市内で単独ライブを開催したことを報告。シルバーの肩出し超ミニ衣装姿を披露した。



【写真】ほぼピンク・レディー…なのか!?可愛すぎ＆ムキムキすぎ

ライブのポスターでも着用している衣装は、伝説的アイドル「ピンク・レディー」の名曲「UFO」をほうふつとさせるコスチューム。右肩をざっくりと出し、超ミニ丈の裾からすらりと伸びた脚を披露した。一方、相方のマッチョ赤阪（42）も同じくシルバーを基調とし大胆コスチュームを着用。鍛え上げた上腕、足腰を見せている。



さおりんは「アルミカン単独ライブ #アルミネタニウム ご来場ありがとうございました！！」とファンに感謝。「毎回単独ライブ前はもうやりたくない～ってぐらいヘトヘトになるけど、お客さまの笑い声聞いたらやってよかった～！！ってなります 幸せな時間でした！！」と万感の思いをつづった。



同コンビは2009年に結成。さおりんは神戸大学発達科学部卒業のインテリ芸人で、2022年にはパイロットの一般男性と結婚したことを発表。相方の赤阪は2023年からボディビルに挑戦しており、今年8月31日に行われた「大阪ボディビル選手権大会」女子フィジーク部門で4位入賞している。



（よろず～ニュース編集部）