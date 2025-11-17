◆スピードスケート ▽Ｗ杯第１戦 最終日（１６日、米ソルトレークシティー）

女子団体追い抜きが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）が出場し、２分５２秒１３で２シーズンぶりの優勝を果たした。３人が最後まで隊列を変えることなく、ピタリとつき序盤からのハイペースを保ち、２位のカナダに０秒２７先着した。男子団体追い抜きで日本は３分３８秒９０で５位だった。

女子５００メートルの吉田雪乃は３７秒０６で４位。２日連続の表彰台には０秒０３届かなかった。前日に同種目を制したフェムケ・コク（オランダ）が３６秒０９をたたきだして連勝。李相花（韓国）が持っていた世界記録（３６秒３６）を大きく塗り替えた。北原伊織（大東文化大）は２０位。男子５００メートルで２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）は自己新の３３秒９４で７位。日本記録を持つ新濱立也（高崎健康福祉大職）は１５位、広瀬勇太（高崎健康福祉大）は転倒し、１９位に終わった。

女子マススタートは堀川桃香（富士急）が７位、佐藤が１５位。男子マススタートは佐々木翔夢（明大）が１７位だった。