

「せこいマウンティング」を受け流す方法をご紹介します（写真：Fast&Slow／PIXTA）

1日中、相談者の話を聴くのが仕事です。それでも疲れないのは、疲れないように聴いているからです――。そう語る心理カウンセラーの山根洋士氏によれば、「聴き疲れ」をしないためには、ちょっとしたコツがあるそうです。

そこで本稿では、「聴き疲れ」の代表格ともいえる上司や先輩からの「マウンティング」を受け流すための技術について、同氏の著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』から一部を抜粋・編集する形でご紹介します。

しっかり聴けば聴くほど疲れる

カウンセラーが持っている「聴く技術」の中には、どれだけ聴いても疲れない技術があります。

相手の話を受け入れ、相手の話に共感し、自己一致を促すという丁寧な聴き方をすると、とにかく疲れます。カウンセラーが時間を区切って相談者の話を聴くのは、どんな内容の話であっても、いつまでもずっと聴き続けることができないからです。

そもそも、上司や先生、先輩などの聴きたくない話を長々と聴かされているときは、丁寧な聴き方をしなくても疲れます。お人よしで真面目な人ほどダメージは大きいでしょう。

ここで紹介する聴き疲れしない方法とは、そうした聴きたくない話を聴くときにも活用できる技術になります。

カウンセラーは、時間を区切っているとはいえ、1日中、相談者の話を聴くのが仕事です。それでも疲れないのは、疲れないように聴いているからです。

疲れないように聴く。なかなかイメージできないですよね。カウンセラーの仕事を始めたばかりの頃の私にも、「疲れないように聴く」ということはイメージできていませんでした。

先生タイプのカウンセラーだった私は、相手の話を1から100まで聴いて、的確なアドバイスをするのが仕事だと思っていたからです。そのため、相談者の話を聴けば聴くほど疲労が蓄積されていくことになりました。

ところが、上手に聴けるようになると疲れなくなったのです。相談者の目の前に座り、相手の話に合わせて相づちを打ち、気になったところを質問する。そうしていると、相手が自分で何かに気づいて帰っていく。手を抜いているわけではなく、それが上手に聴くということだったのです。

頑張って聴かなくていい

どうして疲れなくなったのか？ それは、相談者の話を1から100まで聴かなくなったからです。話の3分の1くらいしか聴いていないかもしれません。それでも相談者からクレームが届くことはありません。

上手に聴く技術は、「いかに聴かずに相手を満足させるか」という技術でもあるのです。もちろん、3分の1くらいしか聴かなくても、相手を受け入れ、相手に共感し、相手に自己一致を促し、相手の自己解決のお手伝いができています。

それが、上手に聴くということでもあるのです。

あなたは、自分の話を録音して聴いたことがありますか？ 聴いてみると、1から100まで聴く必要がないことがわかります。

前振りがあったり、横道にそれたりしながらの話をよくよく聴いていると、「言いたいことはこれだけだったの？」と愕然とするくらい簡単だったりします。

その言いたいことを聴き逃さないのが上手な聴き手なのです。

疲れるのは、1から100まで聴かなければいけないと考えるからです。お人よしや真面目な人ほどそうかもしれません。大事なところだけを聴けるようになると、どれだけ話を聴いていても疲れることはありません。

上手な聴き手ほど、実は頑張って聴いていないのです。

大事なところだけを聴き逃さないようになると、疲れ知らずの上手な聴き手になれます。そのためのトレーニングが、「言葉のエネルギーポリグラフ」です。

人が話す言葉には、感情というエネルギーが乗っています。そしてエネルギーが高くなったり、低くなったりすることによって、話し方や声の大きさ、リズムなどが変わってきます。

怒りが頂点に達したり、喜びが爆発したりしてエネルギーが高くなると、例えば、力強い口調になるし、声が大きくなるし、同じことを何度もくり返します。

悲しくなったり、残念な気持ちになったりしてエネルギーが低くなると、例えば、沈んだ口調になるし、声が途切れるし、聴き取れないほど小さくなります。

もちろん、人間の感情がいつも揺れているように、エネルギーも常に一定ではなく、高いときもあれば、低いときもあります。そのエネルギーの揺れを心電図の波形のように描くのが、「言葉のエネルギーポリグラフ」です。カウンセリングのトレーニングの1つでもあります。

「感情が乗る言葉」だけを拾う

ノートでも紙でもいいので、中央に横線を引き、話を聴きながら、エネルギーが高くなってきたら横線より上に、低くなってきたら下に、心電図のようにエネルギーの波を描いていきます。波の高さは自分の感覚でかまいません。

参加するだけになっている会議中でもいいですし、セミナーや講演会でもいいですし、テレビでもかまいません。誰かの話を聴きながら波形を描いてみる。そうすると、エネルギーが高くなったり低くなったりしているのがよくわかります。

注目するのは、高くなったり低くなったりしている振れ幅が大きいところ。そこが相手の話で大事なところであり、聴き逃してはいけないところです。

人の話を聴きながら波形を描いていると、少しずつどこで振れ幅が大きくなるのかがわかるようになります。一流のカウンセラーが聴いているのはそこだけ。感情が乗っているところだけ聴いているのです。それ以外の話はほとんど聴いていません。

カウンセラーは、感情が乗っている言葉だけ聴く。そして、その言葉で気になることがあれば質問する。だから、1日中、話を聴いていても疲れないのです。

あなたもぜひ、波形を描いてみてください。感情が乗っていないところは聴かなくていいとなると、聴くことが格段にらくになります。しかも大事なことを聴き逃すこともなくなります。

言葉のエネルギーの波形を描くと、人の話の8〜9割はどうでもいいことだというのがわかります。極端な話、聴かなくてもいいことです。

聴かなくていいことは、こちらが聴いていないように見えるからといって、相手も怒ることはありません。相手が怒るのは、感情が乗っている大事な話を聴いていないときだけなのです。

上司や先輩、先生の話など、聴きたくないけれども聴かなければいけない、途中で席を離れることもできないときはあると思います。聴いていないと怒られるため、必死に耳を傾けるでしょうが、そんなときこそ、感情が乗っている言葉だけを聴きもらさないようにすることです。

そこさえ意識していれば、怒られるどころか、評価されることになります。

せこい「マウンティング」に強くなる

聴きたくない話の中でも耐えられないのが、マウンティングしてくる人の話ではないでしょうか。こちらが聴き役に徹しているのがわかっていても、これでもかとマウントをとってきます。

どうでもいい話がほとんどなのに、タテの関係でその場から立ち去れないときは、本当に困ると思います。

しかし、カウンセラーはマウントされても気になりません。なぜなら、価値観を横に置いておけるので、相手がマウントを仕掛けてきても、そのまま受け止められるからです。要するにマウントにならないのです。

価値観を横に置いておけるようになるには、自分の価値観を強化することです。そのためのおすすめのトレーニングが、「メンタルダイヤモンドトレーニング」。トレーニングといっても、ゲーム感覚で楽しみながらできる方法です。

「これでいいのか」と自問自答する

どうするかというと、ふだん使っているもの、買っているものを、毎回「私はこれが絶対にほしいのか」「本当にこれでいいのか」と、自己対話しながら選ぶだけです。





対象とするのは、数年に1回とか、1年に1回といった特別な買い物ではなく、日用品のほうが効果的です。

それこそ、トイレットペーパー、ティッシュ、お皿を洗うスポンジ、洗面所のタオル、洗濯用のハンガーなどで十分です。

そんな日用品を選ぶときに、「これが絶対にほしいのか」「これでいいのか」と自問自答する。トイレットペーパーのどれを選んでもかまいませんが、それを選んでいるのは、紛れもなく自分の価値観。

くり返していると、自分は「こういうことを大事にするんだ」「こういうものが好きなんだ」と、改めて自分の価値観に気づけるようになります。

自分の価値観が揺るがないものになると、必要なときに価値観を横に置いておけるようになります。なぜなら、いつでも元に戻せる自信があるからです。価値観が絶対になると、せこいマウントを受け入れられる心の余裕が生まれます。

（山根 洋士 ： 心理カウンセラー、メンタルノイズ心理学協会会長）