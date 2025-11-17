パパとママへの温度差が激しいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で431万回再生を突破し、「本当に面倒くさそうw」「感情出し過ぎで草」「たまらなく可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お父さんが『お手』と言うと神対応をする大型犬→お母さんが試した結果…差がありすぎる『態度の違い』】

感情豊かなゴールデンレトリバー

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」の投稿主さんは、愛犬『ベンツ』くんの可愛い姿を随時紹介しています。ベンツくんは、2017年12月26日生まれの男の子。優しい顔と甘えん坊な性格が愛らしいゴールデンレトリバーさんです。

そんなベンツくん、実は家族への好き嫌いがとってもハッキリしているんだとか…！その実情を共有すべく、ある検証が行われました。それは、パパとママがおやつを与えたときの対応の違いです。まずはパパがベンツくんにおやつを与えてみます。おやつを手にしたパパが「おて」と指示すると、ベンツくんはシュバッと勢いよく前足を上げました。

パパへは忠犬のような神対応

実は、ベンツくんは家族の中で一番好きなのがパパ！そのため、パパの指示を受けるときはまるで忠犬のようになるのだそうです。「おて」だけでなく、「ふせ」も迅速に応えたベンツくん。一切無駄のない動きから、ベンツくんのパパへの忠誠心が伝わります…！

すべてのコマンドを完璧にこなしたベンツくんは、パパの手からそっとおやつを食べました。おやつを食べるときも、お座りのままお行儀よく。ベンツくんは、パパには神対応をすることが分かりました。

自分より下！？ママに対しては…

次におやつを与えたのはママ。出だしから、なんだかやる気のなさそうな表情のベンツくん…。ママが「おて」というと、しばしのタイムラグのあとにやっと前足を差し出しました。しかし、その動きはパパへの神対応と比べ物にならないほど鈍重…。

どうやらベンツくんはママを自分より下だと思っているようで、指示を受けるのも塩対応。終始めんどうそうなベンツくんの姿に、思わず笑いがこみあげます…！

とはいえ、1日のうち最も一緒にいる時間が長いのがママ。「よくできたね」と褒められると、ついついニッコリ笑顔になってしまうベンツくんなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「なめくさってて可愛い(笑)」「これが握手会の神対応と塩対応の比較動画」「ある意味逆に賢いと思う」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」には、ベンツくんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「店長おすすめ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。