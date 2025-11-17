元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、４３歳の誕生日を迎えたことを報告した。

平井アナは１６日、自身のインスタグラムを更新。「昨日、誕生日を迎えました。４１歳から新しい挑戦を始め、４２歳はとにかく本気で走り抜けた一年。素敵なご縁や新しい出会い、久しぶりの再会に胸が熱くなる瞬間も多くて、仲間や友人、家族、そして何より娘の存在が、私の人生の宝物だと改めて感じました」と記し、友人との誕生日会の写真や、長女との母娘ショットなどをアップ。

「４３歳は、身体を整えて、心を輝かせる。その世界観を自分自身で実践しながら、誰かにそっと届けていくような活動もしていきたいと思っています。誠実に、愛を持って、楽しく、生きる。そんなことを考えた、４３歳のスタートでした 誕生日ウィークにはたくさんのお祝いをいただき、胸がいっぱいです 本当にありがとうございました」とつづった。

この投稿には、「いつも素敵な考え方、尊敬しています」「これからも輝き続けてね」「とっても幸せそう」などのコメントが寄せられた。

平井アナは２００５年４月フジテレビ入社。１２年７月に同局ディレクターと結婚し９月末で退社。１７年１０月に第１子女児の出産を報告したが、２２年１２月に離婚を公表した。