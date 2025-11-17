BRZに『STIスポーツ・タイプRA』登場

スバルのモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルは、BRZの特別仕様車『スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA』を発表した。

【画像】スバルBRZ STIスポーツ・タイプRAとJMS2025で公開されたSTIコンセプトモデル 全60枚

BRZは水平対向エンジンを搭載したFRレイアウトのクーペスタイルのスポーツカー。



スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA（withリアスポイラー）。 スバル

『STIスポーツ・タイプRA』は、スバルとSTIが、スーパー耐久シリーズをはじめとするモータースポーツ活動で培ってきた技術や知見を活かし、走る愉しさを追求したコンプリートカーである。

本モデルは300台の限定販売となり、2025年11月13から30日の期間中に全国のスバル販売店で抽選申し込みを受け付ける。

また、実車は11月15・16日に富士スピードウェイで開催の『ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE第7戦 S耐FINAL大感謝祭』にて展示される。

『スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA』の価格は、497万2000円〜547万8000円（STIドライカーボンリアスポイラー装着車）となる。

STIスポーツ・タイプRAの主な特徴

『スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA』のエンジンは、スーパー耐久シリーズ参戦車両の『Team SDA Engineering BRZ CNF Concept』と同様の高精度にバランス取りされたFA24エンジンを搭載する。

その内容は、ピストン、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クラッチカバーの重量・回転バランス公差を徹底的に低減したもので、その結果として振動が少なく滑らかに吹け上がる、レースカーのようなエンジンフィールを実現している。



スバルBRZ STIスポーツ・タイプRAに搭載されるFA24バランスドエンジン。 スバル

リアデファレンシャルケースには、スーパー耐久シリーズ参戦車両や、ワンメイクレース用車両で採用されている『冷却フィン付リアデファレンシャルケース』を装備。過酷な倉庫条件下でのデフオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制する。

また、スーパー耐久シリーズの現場での『クルマのとドライバーへの負担をどれだけ減らせるか』という課題から生まれた2つのシフトアシスト機能を搭載する。

『レブシンク』は、シフトダウン時にエンジン回転数を自動制御し、スムーズな変速と運転負担を軽減、『フラットシフト』は、アクセルを戻さずにシフトアップする操作を可能とし、トランスミッションへの負荷軽減と鋭い加速レスポンスを両立させる。

さらに、スーパー耐久シリーズで培った知見を活かした専用ZF製ダンパーとSTI製フレキシブルパーツを採用することで、ドライバーの操作に忠実に応答する高い操縦性を実現している。

特別装備

・ZF製フロント＆リヤダンパー

・STI製BBS18インチ×7.5Jアルミホイール（マットグレイ／マットブロンズ）

・ブレンボ製フロント（17インチ対向4ポット）&リヤ（17インチ対向2ポット）、ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー）

・冷却フィン付リヤデファレンシャルケース

・バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト、STI & TYPE RAロゴ入り専用プレート付）

・専用エンジンコントロールユニット（レブシンク＆フラットシフト）

・バランスドクラッチカバー&フライホイール

・STI製フレキシブルVバー（STIロゴ入り）

・STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ入り）

・STI製パフォーマンスマフラー（STIロゴ入り）

・ファブリックシート[ブラック（レッドステッチ）］

・ブラックインナードアハンドル

・STI フロントアンダースポイラー

・STI リヤサイドアンダースポイラー

・STI ドライカーボンリヤスポイラー

・BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）



スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA with リアスポイラーに装着のSTIドライカーボンリアスポイラー。 スバル