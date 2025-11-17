ルノー・キャプチャーの限定車を発売

ルノー・ジャポンは、BセグメントのSUVモデル、『ルノー・キャプチャー・エスプリ・アルピーヌ・フルハイブリッドEテック』をベースとした限定車『キャプチャー・リミテッド』を200台限定で発売した。

本モデルは、滑りやすい路面での走行をサポートする走行モードとオールシーズンタイヤの装着により、天候や路面の変化を問わず安全なドライブが楽しめる特別仕様車となっている。



『ルノー・キャプチャー・リミテッド』の価格は439万9000円となる。

限定モデルの特徴と仕様

限定車のベースとなったルノー・キャプチャーのパワートレインは、1.6L直列4気筒自然吸気ガソリン・エンジンに電子制御ドッグクラッチマルチモードATとメイン・サブの2基のモーターを組み合わせたフルハイブリッドシステム『Eテック』を搭載し、WLTCモードで23.3km/Lの燃費を実現している。

『エクステンデッドグリップ』は滑りやすい路面での走行をサポートする機能で、雪道走行に対応した『スノー』と、ぬかるみや悪路での走行をサポートする『オールテレーン』の2モードを備えており、様々な路面状況や悪天候での安定した走行が可能となる。



『ルノー・キャプチャー・リミテッド』に標準装備のオールシーズンタイヤ『ミシュラン・クロスクライメート2』。 ルノー・ジャポン

また、専用装備となる215/55R18サイズの『ミシュラン・クロスクライメート2』は、従来品より雪上性能を向上させ、1年間を通じて幅広い温度域に対応する新開発コンパウンドを採用したオールシーズンタイヤである。

ドライ、ウェット、雪上路面などの変化する路面状況に幅広く対応し、高速道路での冬用タイヤ規制時にもチェーン装着なしで使用できることを証明する『スノーフレークマーク』がサイドウォール部に刻印されている。

『エクステンデッドグリップ』と『ミシュラン・クロスクライメート2』の装備は、特に冬期にスタッドレスタイヤへの履き替え習慣のない都市部のユーザーにとっては、ドライブ先での不慮の降雪などの際の安心感を高めながら、1年を通して同じタイヤを使用できる経済的メリットももたらされるだろう。

エクステリアカラーは全てルーフ部が『ノワール・エトワールM』のツートーンカラーで、ボディのカラーは『ブラン・ナクレM』、『グリ・ラファルM』、『ブルー・アイロンM』、『グリ・カシオペM』（Mはメタリック）の4色を設定する。