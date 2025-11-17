“ナデナデのおかわり”に胸キュン…15歳差兄のやさしいスキンシップに「直立で待っている弟くん可愛すぎ」「私もお願いしてもいいですか？」
15歳年上のお兄ちゃんにナデナデされて大喜び。嬉しそうに“おかわり”をもらいに行く弟くんの姿がTikTokで話題になった。動画は7万いいねを超え、「おかわり貰いに行くの可愛すぎる」「お兄ちゃんの撫で方も可愛い」「にぃに絶対、彼女溺愛するタイプ」など、コメント欄は兄弟愛にキュンとする声で溢れている。実はこの2人、年の離れた4兄弟のうちの一組だそう。そんなほっこり必至の兄弟たちの日常や裏側についてお母さん（＠baby_eiji.ayato）さんに話を聞いた。
【写真】こんなに喜んでくれるなら何度でもする…！ジャンプして大喜びの弟くんの様子
動画の中で印象的なのは、優しく頭をなでるお兄ちゃんと、その手を嬉しそうに受け止めてジャンプしながら喜ぶ弟くんの笑顔。お兄ちゃんが優しく頭をなでる穏やかな雰囲気、そして弟の「もっと撫でられたい！」と言いたげな素直な甘え方に、多くの人が心をつかまれていた。
一見するとかなり年が離れているように見える2人だが、実際にお兄ちゃんは17歳、弟くんは2歳。15歳差の兄弟で、普段からお兄ちゃんは弟くんの頭をなでたり、遊んであげたりしているという。
また兄弟は全員で4人。17歳のお兄ちゃんの次に15歳のお姉ちゃん、そして2歳の弟くんと、最近生まれたばかりの0歳の弟くんというきょうだい構成で、上2人が父・母のように下の子たちのお世話をする場面も多数投稿されている。
これだけ年が離れていると、弟くんは“弟らしい”性格なのか気になるところ。お母さんによると、実際に2歳の弟くんは「甘えん坊」だという。
「上の子たちが面倒を見てくれて、家の中もにぎやかでとても楽しいです。最近では0歳の三男が誕生し、みんな顔つきがさらに優しくなりました。2歳の息子も下の子の面倒を見てくれていて可愛いです。（子どもたちへ）たくさんの幸せをありがとう。ずっと愛してるよ」とお母さん。
4人の子どもたちへの想いを語るお母さんの言葉が、家族の幸せそのものを映しているようだった。今後もさらに成長していく4人兄弟の経過が楽しみだ。
