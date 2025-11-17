¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×peco¡¢Ë´¤É×¡¦ryuchell¤Î7ºÐÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îpeco¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢7ºÐÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÉ×¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îryuchell¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯27¡Ë¤È¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¥ê¥ó¥¯·¯¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûpeco¡¢7ºÐÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡Öº£Æü¤ÏÂ©»Ò¤ÈTostalgic Clothing¤ÎDisney sports sweatshirt¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢Â©»Ò¤Ï¥×¥ë¡¼¥È¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Îà¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Çá¤òÅê¹Æ¤·¤¿peco¤µ¤ó¡£¥ê¥ó¥¯·¯¤Ï¸ª²¼¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¿ÈÄ¹125cm¤¯¤é¤¤¤Ç140cm size¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èpeco¤µ¤ó¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¸µµ¤¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò½Ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤³3Ç¯¤Û¤É¡¢¤Ú¤¨¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ê¥ó¥¯·¯¤¬´î¤ÖÍÍ»Ò¤âÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡¢´Ñ¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤Î·Ê¿§¤òËèÇ¯¤ß¤ì¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
peco¤µ¤ó¤Èryuchell¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢18Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ó¥¯·¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£22Ç¯8·î¤Ë¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¡£23Ç¯7·î12Æü¡¢ryuchell¤¬»àµî¤·¤¿¡£