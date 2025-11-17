好き＆行ってみたい「岐阜県の商店街・市場」ランキング！ 2位「下呂温泉いでゆ朝市」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜60代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岐阜県の商店街・市場」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「岐阜県の温泉街と言えば下呂温泉なので、温泉街と朝市の様子を楽しみたいと思い選びました」（30代男性／静岡県）、「下呂温泉を訪れた際に色んなお店やお湯があり、とても楽しめたため」（20代女性／広島県）、「日本三名湯のひとつに浸かって買い物も楽しみたいから」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本三大朝市の一つに数えられ、旅の情緒と地元の温かさを感じられるからです」（40代女性／大阪府）、「飛騨高山の壮大さも感じられる商店街・市場で楽しそうだから」（20代男性／埼玉県）、「何度も行っているが、必ずお漬物を買って帰る。止まって朝市行って古い街並みを歩くコースがベスト」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：下呂温泉いでゆ朝市（下呂市）／61票2位は「下呂温泉いでゆ朝市（下呂市）」でした。日本三名泉に数えられる下呂温泉の一角に開かれる朝市で、地元の野菜や特産品、工芸品などが並び、旅の思い出やお土産選びにぴったりの場所です。
1位：飛騨高山宮川朝市（高山市）／91票1位は「飛騨高山宮川朝市（高山市）」でした。高山市の宮川沿いに並ぶ朝市は、地元の新鮮な野菜や果物、手作りの民芸品などが軒を連ね、観光客から高い人気を誇ります。飛騨の自然と伝統文化が息づく風景の中で、地元の人々とのふれあいも楽しめる、心温まるスポットです。
