À¾¶¿11°Ì¡¢ÃÝÅÄ¤¬15°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¥Ù¥ì¥¢¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥Ë¥«¡¦¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ï16Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ù¥ì¥¢¤Î¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î269¤Ç11°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤â65¤È¿¤Ð¤·ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç15°Ì¡¢¤È¤â¤Ë69¤À¤Ã¤¿À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç21°Ì¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î38°Ì¤À¤Ã¤¿¡£68¤Î´ä°æÀéÎç¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç52°Ì¡¢70¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç62°Ì¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï75¤ÈÍî¤È¤·¡¢5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç68°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨½é¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾Þ¶â48Ëü7500¥É¥ë¡ÊÌó7600Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£