ABEJA代表取締役CEO・岡田陽介「AI実装のプラットフォームで、 大企業のコア業務の変革を支援していく」
産業連鎖上で 重要な位置に
─ ABEJAはAI（人工知能）を活用して企業のデジタル変革をサポートしている企業ですが、社名に込めた思いから聞かせて下さい。
岡田 「ABEJA」はスペイン語で「ミツバチ」という意味です。ミツバチは、もし地球上からいなくなると、生命体の7～9割が死に絶えると言われるほど、食物連鎖のコアな位置を占めています。その意味から、我々も産業連鎖上の重要なポイントに位置する会社を目指したいという思いを込めました。
─ AIというと米国や中国が取り沙汰されますが、日本の可能性をどう見ていますか。
岡田 極めて大きな可能性があります。今のAIはそれほど複雑な技術は必要ではなく、きちんと然るべきところに資金を使い、大量の計算パワーをつくることができれば勝つことができる世界観だと思っています。技術的な潜在力よりも、資金の掛け方という問題になるのではないでしょうか。
米国を見ても、株式市場を牽引しているのはGAFAMだけです。これらの企業に投資していたベンチャーキャピタリストたちが莫大な富を築き、それを再配分してAI側にポジショニングしているという構造だと考えています。
経済規模と資金のポジショニングで勝負している状況かと思いますので、政府や大企業などがきちんと資金を出せば、日本も十分に戦うことができます。
─ こうした状況下でABEJAの役割をどう捉えていますか。
岡田 我々は、大企業のミッションクリティカル性の高い分野へのAI導入プロセスを手掛けていることが強みになっています。
先日、マサチューセッツ工科大学などが「95％のAIプロジェクトは失敗している」といった主旨のことを発表していますが、なぜそうなるかというと、「非コア業務へのAI活用ポイントが多すぎる」ということです。
不必要な部分にAIが大量に導入されていて、本当に必要な業務上のプロセスでの利用があまりにも少ない。優れたAIをつくったとしても、アイデア出しや翻訳するだけだったとしたら、費用対効果が合わないという話になってしまいます。
─ ABEJAはコア業務へのAI導入を進めていると。
岡田 そうです。もちろん、コア業務でAIを使うとなると、特有の課題である「ハルシネーション」（生成AIが事実と異なる回答をしてしまうこと）に代表される精度の問題などもあり、企業からすると「本当に使えるのか」という懸念が出てきます。AIはいつまでたっても100％の精度を担保することは不可能ですから。
そうした課題に対して、我々が提供するAIプラットフォーム「ABEJA Platform」を使うと、コア業務でAIを使ってビジネスを変革することができるようになるというのが、我々の大きな強みとなっています。
このプラットフォームは、コア業務で活用いただくものです。我々に対して数億円レベルの投資をしていただいたとしても結果として経営の変革を起こせることで数十億円以上の利益につながる可能性があり、そうした投資効果を期待いただけることも、1つのアピールポイントになっています。お陰様で約300社の大企業に導入していただいています。
ミスが許されない分野で稼働するプラットフォーム
─ 既存のシステム会社などは、同じようなサービスを手掛けられないんですか。
岡田 やろうと思えば、おそらくできると思います。ただ、全てゼロから構築することになりますから、かかる資金の桁が1桁以上違ってくるという話だと思います。 米国でも同じような現象が起きていて、大企業向けのデータプラットフォームとして多く利用されているのが、我々もベンチマークしている米パランティア・テクノロジーズのものです。
─ ABEJAはAI（人工知能）を活用して企業のデジタル変革をサポートしている企業ですが、社名に込めた思いから聞かせて下さい。
岡田 「ABEJA」はスペイン語で「ミツバチ」という意味です。ミツバチは、もし地球上からいなくなると、生命体の7～9割が死に絶えると言われるほど、食物連鎖のコアな位置を占めています。その意味から、我々も産業連鎖上の重要なポイントに位置する会社を目指したいという思いを込めました。
─ AIというと米国や中国が取り沙汰されますが、日本の可能性をどう見ていますか。
岡田 極めて大きな可能性があります。今のAIはそれほど複雑な技術は必要ではなく、きちんと然るべきところに資金を使い、大量の計算パワーをつくることができれば勝つことができる世界観だと思っています。技術的な潜在力よりも、資金の掛け方という問題になるのではないでしょうか。
米国を見ても、株式市場を牽引しているのはGAFAMだけです。これらの企業に投資していたベンチャーキャピタリストたちが莫大な富を築き、それを再配分してAI側にポジショニングしているという構造だと考えています。
経済規模と資金のポジショニングで勝負している状況かと思いますので、政府や大企業などがきちんと資金を出せば、日本も十分に戦うことができます。
─ こうした状況下でABEJAの役割をどう捉えていますか。
岡田 我々は、大企業のミッションクリティカル性の高い分野へのAI導入プロセスを手掛けていることが強みになっています。
先日、マサチューセッツ工科大学などが「95％のAIプロジェクトは失敗している」といった主旨のことを発表していますが、なぜそうなるかというと、「非コア業務へのAI活用ポイントが多すぎる」ということです。
不必要な部分にAIが大量に導入されていて、本当に必要な業務上のプロセスでの利用があまりにも少ない。優れたAIをつくったとしても、アイデア出しや翻訳するだけだったとしたら、費用対効果が合わないという話になってしまいます。
─ ABEJAはコア業務へのAI導入を進めていると。
岡田 そうです。もちろん、コア業務でAIを使うとなると、特有の課題である「ハルシネーション」（生成AIが事実と異なる回答をしてしまうこと）に代表される精度の問題などもあり、企業からすると「本当に使えるのか」という懸念が出てきます。AIはいつまでたっても100％の精度を担保することは不可能ですから。
そうした課題に対して、我々が提供するAIプラットフォーム「ABEJA Platform」を使うと、コア業務でAIを使ってビジネスを変革することができるようになるというのが、我々の大きな強みとなっています。
このプラットフォームは、コア業務で活用いただくものです。我々に対して数億円レベルの投資をしていただいたとしても結果として経営の変革を起こせることで数十億円以上の利益につながる可能性があり、そうした投資効果を期待いただけることも、1つのアピールポイントになっています。お陰様で約300社の大企業に導入していただいています。
ミスが許されない分野で稼働するプラットフォーム
─ 既存のシステム会社などは、同じようなサービスを手掛けられないんですか。
岡田 やろうと思えば、おそらくできると思います。ただ、全てゼロから構築することになりますから、かかる資金の桁が1桁以上違ってくるという話だと思います。 米国でも同じような現象が起きていて、大企業向けのデータプラットフォームとして多く利用されているのが、我々もベンチマークしている米パランティア・テクノロジーズのものです。