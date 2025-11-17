【日本】

実質GDP１次速報値（2025年 第3四半期）08:50

予想 -0.6% 前回 0.5%（前期比)

予想 -2.4% 前回 2.2%（前期比年率)

予想 N/A 前回 3.0%（GDPデフレータ・前年比)



鉱工業生産（確報値）（9月）13:30

予想 2.2% 前回 2.2%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)

予想 N/A 前回 -2.3%（設備稼働率・前月比)



【英国】

ライトムーブ住宅価格（11月）09:01

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（10月）22:15

予想 N/A 前回 27.92万件（住宅着工件数)



消費者物価指数（CPI）（10月）22:30

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30

予想 6.0 前回 10.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



建設支出（8月）18日00:00

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

