【日本】
実質GDP１次速報値（2025年 第3四半期）08:50
予想　-0.6%　前回　0.5%（前期比)
予想　-2.4%　前回　2.2%（前期比年率)
予想　N/A　前回　3.0%（GDPデフレータ・前年比)

鉱工業生産（確報値）（9月）13:30
予想　2.2%　前回　2.2%（前月比)
予想　3.4%　前回　3.4%（前年比)
予想　N/A　前回　-2.3%（設備稼働率・前月比)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（11月）09:01　
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想　N/A　前回　27.92万件（住宅着工件数)

消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30
予想　6.0　前回　10.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

建設支出（8月）18日00:00
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります