12:35 日本10年物価連動国債入札（2500億円程度）

17:15 デギンドスECB副総裁、会議開会挨拶

18:00 スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見

19:00 欧州委員会秋季経済予測

22:20 マン英中銀委員、景気動向について講演

23:00 ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

23:30 ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:45 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演

18日1:00 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席

3:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

4:00 ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



香港世界貿易会議



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

外部サイト