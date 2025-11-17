今回は、婚活中の男性が目の当たりにした厳しい現実について、エピソードを紹介します。

「俺みたいないい男、選び放題だろ？」

「俺は45歳の会社員で独身ですが、最近結婚相談所に入会して婚活を始めました。ちなみに結婚相手の条件は『20代』『年収400万以上で共働き（専業主婦希望はお断り）』『家事を全部やってくれる』『子供は2人以上産んでくれる』『俺の両親と同居し将来介護もする』女性ですが、特にこだわっているのは年齢なので、『20代前半の美人がいいかな……』と結婚相談所のカウンセラーに強く伝えました。

しかしカウンセラーはひととおり俺の話を聞いた後、『その条件にあう女性はいません』とそっけなく言ってきて、ものすごくムカつきました。『俺みたいないい男、選び放題だろ？』と思っているので、今度他のもっとまともな結婚相談所に入会するつもりです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ただ、これは結婚相談所のせいではないと思うのですが……。婚活がうまくいくといいですが、かなり難しそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。