途中投入でリズム変えた藤田譲瑠チマ「そこは自分の強みなのかな」次なる課題認識は…
キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(◯2-0)に後半23分から途中出場した日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が16日、報道陣の取材に応じ、攻撃への手応えをにじませた。
ガーナ戦の藤田は後半23分からの出場で、パス成功率17/17の100%という正確なプレーに加え、シュートも2本も記録するという果敢な姿勢を披露。途中出場が難しいとされるボランチのポジションで、攻撃にリズムをつけられるところを印象付けた。
藤田は途中出場で流れを変える働きについて「クラブではスタメンから出させてもらっているので途中から出てテンポを変えるという経験はそんなにないけど、クラブではそういうところができるのが自分の役割と言われていて求められている」と自信を持っている様子。今季初挑戦のブンデスリーガでは、対戦相手からも同様の評価を得ていることを明かした。
「相手チームもそういうところを警戒してきているというのは(フライブルクの鈴木)唯人から聞いていたりしていたので、そこは自分の強みなのかなと思う」
その言葉どおり、攻撃面の役割については「できるところだと思っているし、スタッフの方々にもできると言ってもらえている」と日本代表での手応えも重ねている。ただその一方で「どれだけ守備で取り切れるかといったところが今の課題なのかなと思う」と守備面のレベルアップの必要性も感じているようだ。
「ベルギーではほとんど問題なくチームの中ではできた自信はあるし、対戦相手のレベルがわかりやすい選手たちばかりだったけど、ドイツでは相手CBのレベルも上がってきて、うまくインターセプトできないシーンがあったり、ボールをキープされて簡単に取れない時が増えたと思う」
今はそうしたリーグ間の基準に適応している最中。ただ、この壁を乗り越えれば日本代表にも良い形で還元されそうだ。藤田は「いいカウンターにつながるようなポジティブなインターセプトがまだ少ない印象があって、それこそ(佐野)海舟くんがやっているようなインターセプトの場面が増えてくれば、もっといい働きができると思う」とレベルアップを誓った。
(取材・文 竹内達也)
ガーナ戦の藤田は後半23分からの出場で、パス成功率17/17の100%という正確なプレーに加え、シュートも2本も記録するという果敢な姿勢を披露。途中出場が難しいとされるボランチのポジションで、攻撃にリズムをつけられるところを印象付けた。
「相手チームもそういうところを警戒してきているというのは(フライブルクの鈴木)唯人から聞いていたりしていたので、そこは自分の強みなのかなと思う」
その言葉どおり、攻撃面の役割については「できるところだと思っているし、スタッフの方々にもできると言ってもらえている」と日本代表での手応えも重ねている。ただその一方で「どれだけ守備で取り切れるかといったところが今の課題なのかなと思う」と守備面のレベルアップの必要性も感じているようだ。
「ベルギーではほとんど問題なくチームの中ではできた自信はあるし、対戦相手のレベルがわかりやすい選手たちばかりだったけど、ドイツでは相手CBのレベルも上がってきて、うまくインターセプトできないシーンがあったり、ボールをキープされて簡単に取れない時が増えたと思う」
今はそうしたリーグ間の基準に適応している最中。ただ、この壁を乗り越えれば日本代表にも良い形で還元されそうだ。藤田は「いいカウンターにつながるようなポジティブなインターセプトがまだ少ない印象があって、それこそ(佐野)海舟くんがやっているようなインターセプトの場面が増えてくれば、もっといい働きができると思う」とレベルアップを誓った。
(取材・文 竹内達也)