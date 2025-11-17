WB起用継続か…生き残りへFW前田大然「どっちもできるように準備している」
日本代表への生き残りをかけて、規格外のスピードを持つFWが再びウイングバックのポジション争いに挑む。
FW前田大然(セルティック)が16日の練習後、報道陣の取材に対応。10月シリーズからMF三笘薫の負傷離脱が続き、左ウイングバックができる選手の層が薄くなっているなか、前田は「監督と話していて今はウイングバックだけど、FW起用も考えていると常に言ってくれているので、どっちもできるように僕は準備している。やるべきことは変わらない」と意気込んだ。
カタールW杯で主力を務めた前田は現在、エースのFW上田綺世ら数々のストライカーが急成長を見せているなか、前線とサイドのバックアッパー的な立場。昨年6月の3バック導入後は左ウイングバックのポジションも担うなど、複数ポジションで生き残りを狙ってきた。
もっとも、最後に出場した9月のアメリカ戦(●0-2)では左ウイングバックの先発を任されたが、効果的なプレーができず後半17分に途中交代。昨年10月はケガによる招集辞退も決断しており、年内最後の11月シリーズで奮起を期する。
普段は前線を主戦場とする前田にとって、ウイングバックは代表仕様のポジション。それでも「僕がそこ(ウイングバック)でいっぱいプレーしているかというと、ケガを含めてそんなにできていないので、そういった意味でも次の試合はすごく大事になると自信を持っている」と前向きに言い、「自分の良さは上下動や攻撃に入っていくところ。そういったところを見せていきたい」と意気込む。
守備の役割も徹底する。前田といえば前線からのファーストプレスが相手の脅威となっているが、ウイングバックでは「守備の時にボールを取るだけじゃなく、前に行かせないとか下げさせるのがすごく大事」と指摘。所属先に帰れば再びウイングのポジションに戻ることが予想されるなか、日本代表での役割はこの場で研ぎ澄ませたいところだ。
(取材・文 竹内達也)
