「自動車産業」を守るために”生贄”にされた「日本人の食卓」…トランプ大統領の”ヤクザ交渉”に屈服して開放された「日本のコメ市場」

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第13回

『輸入米は発がん性の高い“カビ毒”付き!?…日本だけが“ウルグアイ・ラウンド”に違反してアメリカに媚びへつらう異常な外交交渉の実態』より続く。

一方的なトランプ外交

国と国同士の交渉事が妥結したとき、通常は双方の首脳が揃い踏みで共同記者会見なりを開いて発表するものだ。ところが日米関税戦争では、トランプ大統領が一方的にSNSで妥結の中身を発表してしまう。

日本の首脳がまだ何も公式発表していないのに、アメリカ側から一方的に合意内容を知らされる。こんな体たらくは、あまりにも情けない。

自動車の関税を軽減してもらうために、いったい日本はどれだけのものを差し出さなければならないのだろう。コメは日本人の主食だ。「最低限コメだけは国内の自給率を高く維持しよう」とみんなでがんばってきたにもかかわらず、そこに踏みこんで日本はコメ市場をアメリカに譲歩してしまった。

しかも結果的に、自動車産業を最大限守りきれもしなかった。アメリカに脅かされれば、日本はすべてを失うつもりなのだろうか。

ひれ伏すだけの日本

「何でもするから許してください」という低姿勢で交渉に臨んだら「もっと出せ」「もっと出せ」と迫られてしまう。出せるものをだいたい出し尽くしてお手上げになったら、ようやくそこそこの妥結点で決着してもらう。トランプ大統領は、日本の弱気な外交にすっかり味を占めているのだ。

「15パーセントから25パーセントに関税を戻そうかな」とアメリカにつぶやかれ、日本は「追加で何かやらなければいけない」とあわてふためく。底なし沼にハマるかのように、どんどん自分たちの資源を剥ぎ取られていく。普通の交渉では、こうしたやり方はとても考えられない。

私も不動産の売買をやったことがある。大きなお金が動くディールに臨むとき、最初から手の内を全部さらし、最後の切り札を出して「許してくれ」と相手にひれ伏すなんてありえない。そんなことをしたら、相手から足元を見られるに決まっている。それが現在の日米交渉の姿なのだ。

トランプ外交は「ヤクザの交渉術」

言葉は悪いが、トランプ大統領のやり方は「ヤクザの交渉術」の典型と言っていい。いきなりハードルを限界突破するところまで最大限上げて、「こんな要求がありうるのか」と相手をビックリさせる。交渉を通じて少しずつハードルを下げ、最終的に真ん中あたりで間を取る。トランプ大統領は認知戦の達人だ。しかし、これは交渉の「イロハ」だ。それさえできない日本の交渉は理解しがたい。

しかも、日本の政治リーダーは国民全体に対しても、農家の皆さんに対しても、自分たちがどこまでギリギリがんばったのかきちんと説明しない。正確な合意内容を説明しようともしない。

コメをめぐって、アメリカとどういった合意に至ったのか。大豆やトウモロコシをどれだけの量買うと約束したのか。日本は正式にはまったく公表していない。外交交渉において、決してあってはならない事態だ。

農業に携わる人たちが事実を確かめるための最初の唯一の手がかりは、トランプ大統領のSNSへの投稿である。外交交渉の決め事が、ネット上の短い文章で速報として発表されてしまう。こんなバカな話があっていいのだろうか。日本は地獄への一里塚を、どんどん越えていっているようにしか見えない。

『財源を切るなら農業から…長年農家を疲弊させてきた“ザイム真理教”の実態と米騒動で加速する“農協悪玉論”の真実』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】財源を切るなら農業から…長年農家を疲弊させてきた”ザイム真理教”の実態と米騒動で加速する”農協悪玉論”の真実