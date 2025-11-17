リリーフ右腕のソン・ヨンタク、グラブの「野球狂の詩」が話題

野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日と、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の2試合を戦った。中継で日本人ファンの話題となったのが、韓国の21歳右腕ソン・ヨンタク投手が使っていたグラブ。日本語で「野球狂の詩」と刺繍が入っていたのだ。水島新司氏が産んだ名作マンガのタイトルと同じ。本人は由来を知っているのだろうかと直撃すると、驚きの表情を見せた。

「野球狂の詩、というブランドなんです。スポンサーとして提供していただいて使っています。用品メーカーの名前ですね」

ソン・ヨンタクが使っている黄色いグラブには、ニューバランスとのダブルロゴと自身のネーム、さらに可愛らしいクローバーの模様が入っている。ただそのブランド名が、日本の漫画と一緒だとは「知らなかったです」と驚いた。

「野球狂の詩」は、水島新司氏が産んだ野球マンガの一つ。水原勇気という女性投手が架空のプロ野球団「東京メッツ」に加入し大活躍するストーリーで、テレビドラマにもなった。ソン・ヨンタクのグラブが中継に映し出されると、SNSで改めて注目された。

ソン・ヨンタクにストーリーを説明すると「今この話を聞いたばかりですが、そんな意味があったとは。やはり日韓戦だからそんな注目をされたんですかね」。今回の大会のために新たに契約し、来年からは所属するキアの試合でも使う予定だという。チームには他にも使っている選手がおり、レンジャーズでも投げたヤン・ヒョンジョン投手もその1人だという。

「僕も野球狂でしょう」グラブの文字通りの激動人生

ソン・ヨンタクがマウンドに上がったのは、15日の第1戦の5回。この回3点を失い3-6と勝ち越され、なお無死満塁という厳しい状況だった。先頭の坂本（阪神）には三塁側へボテボテのゴロを打たせたものの適時内野安打となり、続く佐々木（広島）にも左前に2点適時打を許した。ただそこからは岡林（中日）を右飛、野村（ソフトバンク）と森下（阪神）を連続三振に仕留め、イニングを終わらせた。

流れを日本に持って行かれたところの登板。「（日本の打者は）思ったより変化する誘い球に、バットが出てこないなと思っていたんです。なのでインプレーの打球を打たせようと。1球で2つアウトを取りたいなと思って……うまくゴロを打たせたんですが、打球のコースが良かった」。明確な意思を持っての投球だったが、不運もあった。

実はドラフト10位、育成選手という身分から這い上がったシンデレラボーイだ。プロ2年目の今季、45試合で3勝2敗7ホールド、防御率1.55という好成績を残し韓国代表まで上り詰めた。だから最後に聞いた。「ソン・ヨンタク選手は、グラブに書いてある通りの野球狂ですか？」と。

「僕も野球狂でしょう。プロですから。ユニホームを着せてもらえたということは、潜在能力があるということ。それだけを信じてここまでやってきたので」。再び強い意志で、日本代表に立ち向かうことがあるかもしれない。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）