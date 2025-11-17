マイナーリーグ公式SNSがまさかの“祝福”

米大リーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。各方面から祝福の声が寄せられたが、マイナーリーグ公式SNSの予想外の投稿に「笑いすぎた」「面白すぎる」「MLBでリハビリしたもんね」と笑撃が広がっている。

どうしようもなかった。13日に続々と発表されたアワード受賞者。マイナーリーグ公式Xは、今やMLBを代表する選手たちのマイナー時代の写真を投稿することで祝福の意を示した。ア・リーグMVPのジャッジ（ヤンキース）、サイ・ヤング賞を獲得したア・リーグのスクーバル（タイガース）、ナ・リーグのスキーンズ（パイレーツ）の初々しい写真が並ぶ中、大谷だけ異色の画像が使われた。

その画像に大谷の姿はなく、ミームとしてネット上で出回っているアニメのワンシーンが収められている。何もない台を指した男性が自慢げに「我々のオオタニコンテンツをここに飾るんだ」と言った後、「もし1つでも持っていたらね！」と悔しがっている様子だ。

大谷は渡米後8年間で一度もマイナーの試合に出場したことがない。怪我からの復帰を目指す選手がマイナーでリハビリ出場することはよくあるが、2度目の右肘手術から今年6月に投手復帰した大谷は、打者としてメジャーの試合に出続けながらの調整。結局“メジャーの舞台でリハビリ”という異例の道を歩んだ。そのため、マイナーリーグ公式に使える写真や動画がなかったようだ。

大谷と無縁だったことを自虐したような投稿に米ファンは爆笑。「笑いすぎた」「ショウヘイはMLBでリハビリしたもんね」「これは面白すぎる」「ごめんね、でもオオタニは常識外れに価値のある打者だから、手術後でさえもマイナーで投げたことがないんだ」などと笑いを誘われたコメントが続出した。



（THE ANSWER編集部）