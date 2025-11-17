自由を求めて「8日間断食」…判決後も2ヶ月間「違法に独房拘禁」された女性活動家が暴露する、イラン刑務所の理不尽すぎる実情

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第45回

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ヘンガメ・シャヒディ

ヘンガメ・シャヒディ（1975年生まれ）はジャーナリスト、記者であり、女性の権利活動家である。

何度かの逮捕歴があり、最初の逮捕は大統領選挙にまつわる一連の出来事のあとで、拘禁は2009年の7月から11月まで続いた。2010年3月、「国を脅かす意図を持って集会、共謀した」「国の代表を侮辱した」という罪で6年の禁固刑を科された。そして再び2016年の7月と2017年3月に逮捕され、同年9月に釈放された。2018年6月、再び逮捕され、同年12月、革命裁判所第15支部のサラバティ裁判官により、12年の禁固刑を言い渡された。また、2年間はいかなる政治組織にも参加できず、オンラインメディアでの活動も許されていない。

ヘンガメの娘、パルミスは母親との面会のため、エヴィーン刑務所の241棟に何度も足を運び、つらい思いをしている。ヘンガメは独房拘禁を4回経験している。

独房拘禁から釈放されたのちの再逮捕

--2009年、あなたは4ヵ月半独房に拘禁され、その後仮釈放されましたが、再び逮捕されましたね。何があったのですか？ どこに連れて行かれましたか？

2010年3月27日、治安部隊から電話があり、諜報治安省のビルに呼び出された。簡単なQ＆Aに答えてもらうと言われていたが、いきなり逮捕された。

今回の逮捕の理由は、私がヤラス・ニュースのウェブサイトに、エヴィーン刑務所の尋問責任者の名前と顔写真を載せたことだった。この情報は、2008年に諜報治安省を解雇された職員を通じて得たもので、私は尋問責任者の顔と名前を一致させることができたのだ。

逮捕の前日、高等裁判所で私の刑は確定していた。刑の確定後に被告を再び独房に拘禁するのは違法で、本来なら一般房に入れるべきだ。しかし判決が下ったにもかかわらず、私は重警備刑務所に送られ、2ヵ月独房で拘禁されたのだ。

私は刑を言い渡された。それなのに、独房に2ヵ月拘禁された。

--尋問官は同じ人でしたか？

今回は別の尋問官だった。その男は、今回は前回ほど甘くはない、お前は髪の毛が歯のように白くなるまでここから出られない、と私を脅した。彼はやりづらかっただろう。私が前回の尋問の細かな内容を、尋問官の名前まで出して公表していたから。

絶望のハンガーストライキ

--アミール・ホセイン・アスガリ、通称「マフダヴィ」というのは何者だったのでしょう？

彼は核交渉チームのジャリリ（サイード・ジャリリ、2007〜2013年にイラン国家安全保障最高評議会の書記、また核交渉チームの責任者）のアドバイザーになった。ジャリリの後ろに立っている写真もある。

--今回の房はどんな様子でしたか？

今回同房になったのは、ラジオ・ファルダ事件（ラジオ・フリー・ヨーロッパの支部であるラジオ局、ラジオ・ファルダが反政府的と判断され、パーソナリティのひとり、パルナズ・アジマが2007年にイランからの出国を8ヵ月間禁止された）の被告のひとりだった。

私たちは1週間ほど一緒だった。その後、彼女が釈放され、私はひとり残された。最初は狭い房に入れられていたが、3週間後、大きめの独房に移された。その月が終わるまでそこにいた。

--それまで2回の逮捕のなかで、ハンガーストライキをしましたか？

最初の拘禁中、もう自由にはなれないと絶望してハンガーストライキをした。8日間続けた後に、革命裁判所のピール・アバシ裁判官のもとに連行された。そのときはかなり衰弱して意識も朦朧としていた。

私の状態があまりにひどいので、医療措置を受けた。裁判官は私の健康状態を見て、仮釈放するからストライキをやめるように言った。私は人身保護令状（違法な拘束を受けている疑いのある者の身柄を裁判所に提出させる令状）を出してくれるまではやめない、と答えた。彼らが本当にそうしたのを見届け、ストライキを終えた。その夜のうちに釈放された。

３度目の逮捕

--3度目の経験について教えてください。どのように逮捕されましたか？ 理由は何でしたか？

2017年3月10日、マシュハドで逮捕されたのが3度目だった。私は祖母の葬儀に参列していた。逮捕後、一晩は諜報治安省の収容施設に入れられた。翌朝、検事局に移送され、罪状を言い渡されたあと、重警備飛行機に乗せられテヘランに移動し、エヴィーン刑務所の209棟に入れられた。

ノウルーズ（イラン、イラク、アゼルバイジャンなど、イスラム教シーア派が主流の国で春分の日）が近かったため、翌日すぐ、検察官のビズハン・ガセムザデとともに文化メディア裁判所第2支部に連れて行かれた。

私がアマドニュース（かつてルホラー・ザムによって運営されていたメッセージアプリTelegramのチャンネル。ザム氏はイラクで誘拐されてイランに連行され、拷問の末に自白を強要され、2020年12月12日に、明確な罪状のないまま処刑された）と関係したという容疑が読み上げられ、再び209棟の独房に戻された。すぐに尋問が始まった。

--そのときの尋問官はどうでしたか？

今回の尋問官はあまりにも失礼で、まともな会話が成り立たなかった。すぐに激しい口論になってしまう。

そんな尋問の最中、彼が席を立つとき皮肉たっぷりに、「お前にはゲゼル・ヘサール刑務所（カラジにあるイラン最大の刑務所で、2万人を収容している。劣悪な環境で有名）がお似合いだ」と言ったことがある。すぐさま私は、「あなたの居場所はテヘラン動物園がぴったりだ」と言い返した。

彼が囚人にしているひどい仕打ちを見れば、そう言いたくもなる。このような口論が続いたあと、諜報治安省はこの方法で尋問を続けるのは無駄だと悟ったようで、作戦を変えた。

次に担当になったのは、またもや「ドクター」と呼ばれる人物で、この人物の振る舞いは丁寧だった。尋問を重ねるうち、彼は私の無罪に気づいたようだ。容疑を裏づける証拠は何もないのだから。

尋問が終わると、検察官と検事代理であるアミール・ゴトビ、この人は文化メディア裁判所長でもあるのだが、このふたりの命令により、私は2017年4月10日に諜報治安省の209棟から241棟に移送された。

翻訳：星 薫子

