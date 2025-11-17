農業勉強中のローラ、背景とギャップがスゴい！ モードファッション×田園風景コレクション
モデル・タレントで、近年は活動拠点を米ロサンゼルスに移していたローラが今年3月、農業を学ぶために母親の実家である新潟を毎月訪れることを宣言して話題に。その後の彼女のインスタグラムは、LAを始めとする華やかな都会のフォトから一変。のどかな田園風景や、古民家など日本の奥ゆかしい写真の数々が投稿されている。ただ、そんな中でもローラ自身は自分のファッションを貫いているため、独特の味わいを見せている。今回はそんな、和の中にモードを取り入れた、独特の魅力を放つローラの最近のインスタショットの数々をまとめた。
【写真】こんなオシャレな農業見たことない！ ローラのファッション×田園風景のコラボ（19枚）
■ 田んぼに現れたミューズみたい！
“農業宣言”をする前の昨年11月にも、実は新潟で穂刈りを体験したことを報告していたローラ。「お母さんの故郷である新潟にもちきび狩りをしにきたよ」と投稿したのは複数のソロショット。写真のローラは、背中とデコルテを大胆にあらわにしてへそを出す露出度の高いトップス姿で、まるで田んぼに現れたミューズのよう。
投稿の中でローラは「数ヶ月前にきたときに植えた雑穀さんたちの小さな苗がもうこんなに大きくなったよっ！」「自分が食べているものがここからこうやって生まれてきているって思うとご飯に対してありがとうの気持ちがもっと強くなる」とこの時から農業に興味津々だった様子。そんな投稿のコメント欄では服装に注目が集まり、「美しすぎる」「豊穣の女神」「収穫してるローラメッチャ楽しそうで可愛い」などの声が相次いでいる。
■初の米の収穫はへそ出しのアクティブな装いで
そんなローラが今年10月に「人生で忘れられない経験になりました」とつづって公開しているのは、初めてとなる米の収穫の様子だ。機械ではなく手で収穫にチャレンジしたそうで、お隣の田んぼのオーナーとお互いに手伝いあったという。
そんなローラは収穫した稲穂をバックにポーズをとった姿を公開。ダークブラウンのタンクトップにズボンというスタイルだ。さすがに足元は泥がついた長靴だが、へそ出ししたタンクトップからは、鍛え上げた腹筋がチラリ。アクティブな雰囲気を演出している。
■ 餅をつく姿もドレッシー！
今年の年初、「新年あけましておめでとうございますっ」と新年のあいさつとともに投稿したのは、正月らしい餅つきをしている写真だ。なんでもこれは、ローラが農業でお世話になり、彼女のインスタにも度々登場する“大島さん”宅での様子とのこと。
餅つきも大島さん宅で行っているようだが、こちらでもローラは自分のスタイルを貫いている。餅をつく杵（きね）を持っているローラだが、ロングドレスに深いスリットが入っており、餅をつく人の中でも一際ドレッシーな姿となっている。
■ 殺風景なロケーションでもモデル立ちが映える！
農業とともに、最近では日本の津々浦々を旅して、さまざまな伝統文化を見聞しているローラ。今月初旬には大分県まで出向き、後継者不足に悩まされている畳職人のもとを訪れたと報告している。
天候は曇り空、作業場と思しきプレハブ小屋など、殺風景なロケーションながらローラはモデル立ち。黒いロングブーツにロングスカート、アウターにはYohji Yamamotoのボーンホワイトのコートを羽織っており、さながらファッションショーのようなモードな出で立ちだ。
■ボーンホワイトのノースリーブで梅がオリーブに見えてくる!?
5月には、梅干しを自家製している姿を公開したローラ。梅に血流を良くする効果や、疲労回復、ストレスを軽減する効果などがあることに触れつつ、その消費量が減っていることを嘆いている
そんなローラは、古民家の板の間に座り、ザルに集めた無数の梅に囲まれた姿を公開。ボーンホワイトのノースリーブのセットアップが、古民家のロケーションで一際目立っている写真を公開している。あまりにもオシャレに決めているため、梅がオリーブに見えてくるから不思議だ。
■ 渋い古民家でヴィトンを合わせた秋の装い
季節が夏から秋に移り変わろうとしている9月には、「秋の装い」とつづり、秋服の写真を公開。古民家の戸口にもたれかかっているローラだが、ファッションは、自身が携わるファッションブランド「STUDIO R330」のコートにブラックのセットアップ、ルイ・ヴィトンのバッグを合わせている。足元はまだ暑かった時期でもあってか、生足にサンダルという出で立ちだ。
投稿では「この秋から通い始めた書道教室。先生の書かれた言葉をなぞりながら書く練習」と、また新たな趣味を見つけたことを報告しているローラ。コメント欄には「ローラはどんな場所で、どんな事をしていても、ローラらしさが変わらない！」「秋らしい素敵なコーデですね とつも 綺麗です」といった声が寄せられている。
引用：「ローラ」インスタグラム（@rolaofficial）
