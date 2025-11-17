「人生の窮地に立たされた時、会社は冷たい」…親の死でドイツと日本を３往復した女性が痛感した”海外在住会社員”の厳しい現実

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第86回

会社は冷たい

デュッセルドルフで数十年同じマンションに住み続けていた父親は読書家で、大量の本がありました。技術系のサラリーマンだったので機械も大好き。ユリアさん、二人の姉、元妻である母親の4人で手分けして片付け、思い出の品をもらい受けましたが、そのほかの大量の物を処分しました。

「結局、私は3回、日本からドイツに行ったのよね。それで思うの。もし、姉や母がいなかったら？もし一人っ子で全部一人でマンションの片付けをしないといけなかったら？ 4人でも充分大変だったのに、それを一人でやるなんて考えられない」

同じ街や同じ国に住んでいても、亡くなった親の家を片付けるのは大変な作業です。ましてや地球の反対側に住む子どもが「片付け」のために仕事を休んで、移動をして、作業をするというのは聞いているだけで気が遠くなりそうです。高齢の母がドイツにいる私にとっても、他人事ではない話でした。

ユリアさんのもう一つの難題は、自分の仕事でした。当時、正社員として働いていた日本の会社には外国出身の従業員も多く、オープンな雰囲気でした。それでも、父親の死後の手続きや片付けは、国を跨いで行うことになります。頻繁に休むようになると、次第にいい顔をされなくなったと言います。

「人生の窮地に立たされた時、会社という組織は冷たいんだなって肌で感じた」

外国で親が死んだら

子どもが若く、親もまだ中年ぐらいであれば、住む国が違ってもあまり問題はありません。第三者から見たらむしろ「憧れ」の対象であったりします。私も「実家がドイツにあるなんてうらやましい」と言われたことがあります。社交辞令もあるのでしょうが、きっとそこには「海外へ行く」ことをどこか「キラキラしていること」と結び付けて考える何かがあるのだと思います。

しかしアラフィフとなり、ドイツに住む団塊世代の母が歳を重ねるにつれ、「母親が倒れたらどうしよう」などと頭に浮かびます。若かった頃に自分の中にあった「行ったり来たりして楽しい」という屈託のなさは失われつつありました。

まだ60代だった父親の死ですが、ユリアさんはこうも言います。

「救われるのは、生前の父が『人生を楽しめたなら、若くして死ぬのも問題ない』と言っていたこと。そして父は最後まで人生を楽しんでいたと確信しているの」

ユリアさん自身は冷静で、若くして死を直視し、早々と老い支度にも着手しているようです。しかし同時に「何があるかわからない」と言って、すべてをコントロールしようとはしない。父の不慮の死を経験しているだけに、彼女の話には説得力がありました。

