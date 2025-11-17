ダスタン・サトパエフは来夏チェルシーに加入

欧州に登場した新星が話題を呼んでいる。

カザフスタンは、現地時間11月15日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選でベルギーと対戦。この試合でカザフスタンの若きスターFWダスタン・サトパエフが先制点を奪った。

まだ17歳のサトパエフはベルギー戦に先発出場。前半9分にハーフウェーライン付近で相手の横パスをカットすると一気にドリブルで前進。そのまま、40メートルを持ち運び、左足でニアサイドを打ち抜いてゴールを奪った。欧州メディア「ユーロ・フット」では、カザフスタン代表の最年少ゴールになったとしている。

サトパエフに関しては、10月末にチェルシーがFCカイラットからの獲得を明らかに。規定により18歳まで移籍はできないため、来年の8月12日以降にチェルシーへ加入するとされている。

DAZNが公式YouTubeでハイライト動画を公開すると、このゴールについてファンも反応。「上手すぎて自然と声出た」「見ていて凄くワクワクする選手」「サトパエフはガチ」「見てて気持ちいい」「チェルシー合流楽しみ」と絶賛する声が並んだ。

試合はこの後にベルギーが追いついて1-1で引き分けた。カザフスタンはこれが予選の最終戦で敗退が決定したが、新たな欧州のスター候補が誕生している。（FOOTBALL ZONE編集部）