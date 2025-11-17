「冷却装置を動かした経験があれば、判断ミスもなかったし、装置も止めることはなかった」　米原発関係者が語った「実機操作」軽視が招いた悲劇

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

危機対応の考え方や備え方に日米でどのような違いがあるのか、その深層を探るために取材班は雪景色のアメリカ東海岸に向かった。ドミニオン社ミルストン原発にて運転員の訓練を担当していたゲイリー・L・スタージョンへの取材から明らかになる「日本の危機管理能力の甘さ」。どのようにすれば福島第一原発事故という「未曽有の事態」を防げたのだろうか―――日米間の決定的な差から事故悪化の原因を紐解く。

イソコン運転状況の判断は難しい？

2017年2月、取材班は雪景色のアメリカ東海岸に向かった。ニューヨークから東北東に向かって、車でおよそ3時間。コネチカット州ウォーターフォードの郊外に、ドミニオン社ミルストン原発がある。3基ある原子炉のうち最初に運転が開始された1号機は、福島第一原発と同じ時期に建設され、イソコンが備えられている。すでに営業運転が終了し、廃炉作業が始まるのを待っている状態で、取材班を快く受け入れてくれた。

出迎えてくれたのは、20年間にわたって1号機の運転員の訓練を担当していたというゲイリー・L・スタージョンだった。運転員の訓練の必要がなくなった現在は、廃炉作業が始まるまで1号機の管理を担当しているという。福島第一原発事故について、スタージョンは、非常に残念がって次のように語った。

「イソコンを動かした経験があれば、排気口（ブタの鼻）から出る蒸気を見て運転状況の判断を間違えることはなかっただろうし、私なら、あの状況でイソコンを止めることもなかった」

イソコンはいったん起動したあと、停止しても、イソコンのタンクにはまだ多くの熱が残っている。そのため、バルブが閉じられ、停止した後も、ブタの鼻から蒸気が出ていることがある。そのため、イソコンが動いているときのブタの鼻の様子を見たことがない人は、目視してもイソコンが稼働しているかどうかを見極めるのは困難であり、逆に、動作中の様子がどうであるかを知っていれば、イソコンが動いていないと判断することは簡単だというのだ。

「イソコンを稼働すべきだった」のはなぜか

スタージョンによると、イソコンをどれぐらいの時間稼働させると、タンクの水位がどの程度下がるかは、運転員なら当然知っておくべき基礎知識であり、事故の状況下で、圧力制御のためにイソコンに頼っているのであれば、タンクの水位レベルが心配だからといって停止することはないという。また、電源喪失時には、水位がどんな状態であっても、イソコンを停止してSR弁を開放することは行わないという。SR弁を開くことによって一気に原子炉内の冷却水が失われてしまうほうが、事態をより悪化させてしまうからだ。

スタージョンが迷いなく「イソコンを稼働すべきだった」と言い切ることができるのはなぜなのか。この問いに彼はこう答えた。

「私たちは、5年に一度は実際にイソコンを起動させる試験を行っています。イソコンが原子炉を冷却する能力が十分かどうかを確認するためです」

そして、こう言葉を継いだ。

「このとき、運転員は実際にイソコンを稼働させて、学習・訓練することができます。目視で、また音で稼働状況を理解します。こうした実地訓練を行った運転員は、イソコンが稼働しているかどうかが簡単にわかるようになります」

実動作試験は、実地訓練も兼ねている。スタージョンは、5年に一度イソコンを動かす実動作試験が持つ意味をそう語ったのである。

重要なのは「実際に操作してみること」

スタージョンは、イソコンの実動作試験を行う際のマニュアルや、実際に試験を行った際の記録を見せながら、実動作試験の詳細を説明してくれた。イソコンの実動作試験の際には、中央制御室で原子炉の水位や温度、圧力、さらにイソコンのタンク内の水位や水温を確認するのはもちろん、実際にイソコンのタンクの側にも人を配置してタンクに設置されている水位計の確認も行い、さらに建物の外にも人を配置して、ブタの鼻から放出される蒸気の様子の目視確認を行うという。

こうして運転員たちはイソコンのタンクの水がどれぐらいの時間でどの程度減っていくのか、さらに、イソコンを起動したとき、そして停止したときにブタの鼻から出る蒸気の様子を実際に目にすることで知識や経験を積んでいくのだ。スタージョンは実際に装置を稼働させてみることの重要性を次のように語った。

「運転員の訓練を行う中央制御室のシミュレーター（模擬施設）は、中央制御室の表示が何を示しているかを知るためには、素晴らしいものです。しかし、それだけでは、実際にシステムが作動しているのかどうかはわかりません。運転員たちはシステムで何が行われているか、どのように動作しているか、それが正常に動作しているときにはどのような音がして、どのような感じがするのかを、現場で実際に稼働させて知ることで、その知識を裏付ける必要があります。装置を操作した経験がなければ、稼働を確認する実際の能力は得られません」

実機を動かさずとも運転に必要な技能は習得できると考える日本と、実際に稼働させることで経験と知識を積み重ねていたアメリカ。日米で、イソコンの操作能力に決定的な差が開いたのは必然だったといえるだろう。

