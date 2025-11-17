人気YouTuberのゆりきぬが16日までにインスタグラムを更新し「この度、私ゆきりぬはお腹に新しい命を授かりました」と妊娠を発表し、白のキャミドレス姿で、妊娠後期の大きなお腹のマタニティフォトも披露した。



【写真】美し過ぎる！大きなお腹を抱え幸せいっぱいのゆりきぬ

ゆりきぬは「卵巣に腫瘍を患っていたり子宮頚がんの検査に引っかかってしまったこともあり妊娠しづらいと先生に言われていたので、この奇跡を嬉しく思います」とこれまでの苦労を明かした。そのため「妊娠後期でのご報告となり遅くなってしまいましたが、体調の変化に気をつけて無事に元気な子を産めるように頑張ります」とつづった。そのうえで「まだまだ不安はありますが、これからも暖かく見守っていただけると嬉しいです」と訴えた。



2023年に子宮頸がんの検査にひっかかり、子宮内膜症チョコレート嚢胞を患っており、YouTubeでは「私はもう子どもを授かれないのかもしれない」と思い悩んだこともあったと涙で語った。それだけに白いキャミドレスで大きなお腹を抱えたマタニティーショットは幸せいっぱいの様子だった。



ゆりきぬは桐蔭学園を卒業後、横浜国立大学理工学部に進学。YouTubeではゲーム実況、メイク、ファッションなどをテーマに配信。2018年には自身初となるフォトブック「ゆきりぬ 1st フォトブック ピースの角度は30°」を発売した。2024年10月「かねてよりお付き合いさせていただいていた方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）