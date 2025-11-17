子どもの「実家依存」が止まらない…「孫のおむつ代」まで請求する30代娘に年収1200万円の父親が抱く「呆れた勘違い」【老後破綻】

子どもをどう育てるか、子どもとどのように関わるかは基本的に親の自由です。子育てに正解はなく、思った通りに育たないことも多々ありますが、それでも多くの親は我が子を愛し、最終的には立派に独り立ちできるよう育てています。

一方で、最近は経済不況や共働きの影響などで、我が子が自立した後も支援が必要な場合もあります。しかしその支援が老後の生活を圧迫するほどの負担になってしまったら、それはもはや自立とは呼べません。

そんな社会背景を踏まえて、今回は、老後資金を失いかけた方の事例をお伝えします。ぜひ最後までお読み頂き、一つの教訓にして頂けますと幸いです。

（個人の特定を防ぐため、内容は一部変更しています）

「男は外、女は家」典型的な昭和の父親の子育て

山崎武さん（仮名、58歳〕は、都内大手企業の営業部長として勤める年収1200万円の元会社員で、同い年で専業主婦の妻と、一人娘の萌さんと3人で暮らしていました。山崎さんは、萌さんをとても可愛がっており、娘の成長を何より楽しみに暮らしてきたといいます。

自身の定年退職を目前に控え、この頃になると山崎さんは真剣に萌さんの将来を考え始めました。というのも、もうすぐ30歳になる萌さんにはお付き合いしている男性の気配はなく、お正月や誕生日も家族と過ごすのが常だったからです。

大学を卒業して以来、妻の手伝いの延長で家事代行の仕事はしていたものの、萌さん一人だけで生きていけるほどの自立心も経済力もありません。「娘は結婚して専業主婦になるのだから、家事はしっかりできる子に育てたい」というのが山崎さんの教育方針で、またそのようにも育ててきたからです。

昨今の日本社会にはあまりみかけない “箱の入れよう“ですが、山崎さん自身が出世した勝ち抜きのエリート。妻にも娘にも何一つ不自由はさせていないという自負と、それでこそ一人前の男性だというかつての気質「男性は外で働き、女性は家を守る」が当たり前だったからです。

いくばくかの財産は相続させるつもりだが、それでも自分も妻もいなくなった時に頼れる家族は必要だろう――。一生独身の可能性を想像しては娘を憂い、そんな折にふと目に止まったのが下請けに当たる取引先の翔太さんでした。

聞けば同じ28歳で恋人もいないとのこと。これまで可愛がってきた大事な娘を嫁に出すのは寂しくもありましたが、それ以上に娘の花嫁姿を見ることを心待ちにしていた山崎さんは、ずっと家にいて欲しい気持ちにフタをして、翔太さんにお見合いを提案します。

萌さんは「パパがそう言うなら…」と乗り気な様子ではなかったものの了承。しかし会ってみると同じゲームの話題で盛り上がり、これをきっかけに徐々にふたりの距離は縮まり交際に発展。交際期間中も山崎さんは萌さんを鼓舞する一方で、翔太さんにも自社との関係強化や出世の支援を約束し、結婚を後押ししました。

結婚しても「実家だより」の娘

1年後、萌さんと翔太さんは結婚し、ようやく花嫁姿を見られた武さん。これで愛娘と離れることになるのかと寂しさの一方で、立派に育て上げた達成感もひとしおでした。

新居を構えた萌さんは結婚後も頻繁に家にやってきました。翔太さんの気遣いもあり、萌さんの実家から1キロ程度のところにマンションを借りたのです。専業主婦の萌さんは日中に頻繁に訪れ、その話を妻から聞くのを山崎さんは楽しみにしていたそうです。

結婚後1年で萌さんが妊娠。出産後も変わらずちょくちょく訪れる萌さん。「パパにしか頼めない」とミルクやおむつ代を与えていた結果、次第にブランド服や高価なおもちゃをねだられるようになっていきました。もっとも、経済力のある武さんからすれば可愛い孫のためと、その都度言われるがままにお金を出していたそうです。

ただ気がかりなのは、そのあまりの頻度でした。週に一度は必ず「買ってほしい」と言われるため、山崎さんは生活が苦しいのか心配になり翔太さんに連絡もしたものの、金銭的な問題は何もないとのこと。多少の違和感はありつつも山崎さんは「気にしすぎだろう、きっと孫娘に関わらせるための娘なりの気遣いだろう」と考え直したと言います。

