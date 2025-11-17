俳優の鍛冶洸太朗（30）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。退院を報告した。



【写真】大けがから元気に復活！

鍛冶はテレビ朝日系の特撮番組「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前9･00）にスーツアクターとして出演。制作の東映が6日、公式サイトなどで「2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました」と発表。頭蓋骨骨折などで入院したことを明かしていた。



撮影は、前橋市のスポーツ施設で行われていた。前橋署によると、鍛冶は、屋外通路でワイヤでつられていた状態から落下し、頭蓋骨骨折などの重傷を負った。壁を蹴るなどのリハーサル演技をしていたが、ワイヤに付いていた滑車の安全装置が外れたとみられる。



鍛冶はXで「無事に退院出来ました!復帰にはまだかかるけど おいらは元気です! 心配してくれた皆さん本当にありがとうございます‍ すごくパワーもらいまいたー!!!!（本文ママ）」とつづり、同作に出演している俳優・日野友輔（23）との2ショット画像を添付した。



（よろず～ニュース編集部）