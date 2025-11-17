帰り道、ママ友が突然フラフラし始めてびっくり！「あ、たぶんこれは──」その『理由』に「わかるわぁ」

数年前、子どもを預けてママ友のCさんとランチをした帰り道のことです。

信号待ちの間、会話をしていると突然Cさんの体が左右にゆらゆらと揺れ始めました。

不規則に揺れる様子に驚き、心配になって声をかけたのですが……

突然の揺れ

その出来事の後、信号待ちのたびに周りを見ると、抱っこ紐のママたちが優しく体を揺らしている姿をよく目にしました。

思えば自分もそうしていたのかもしれませんが、不思議と当時の記憶はぼんやりしていて……。

今では小さな子を抱くママたちを見るたびに、懐かしさとあたたかさが胸に広がります。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。