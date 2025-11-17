¡ÖÉÙ»Î»³¤Ë£³²óÅÐ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦ÎëÌÚÍÎ¾»¼ÒÄ¹¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý
¥¦¥£¥Ã¥°¤«¤éÌÓÈ±¡¢ÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¡¢°åÎÅ¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦17¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç60¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¡£¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÍÎ¾»»á¡Ê56ºÐ¡Ë¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡©
¡Ê»£±Æ¡¿À¾粼¿ÊÌé¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ë¡¼¥×CEO
ÎëÌÚÍÎ¾»
68Ç¯¡¢»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£87Ç¯¤Ë¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹Æþ¼Ò¡£09Ç¯¡¢´ØÅì±Ä¶ÈÉô ÉôÄ¹¡£16Ç¯¡¢ÅìÆüËÜ±Ä¶ÈÅý³çÉô Åý³çÉôÄ¹¡£Æ±Ç¯¡¢ÅìÆüËÜ±Ä¶ÈÅý³çÉô ¼¹¹ÔÌò°÷ Åý³çÉôÄ¹¡£19Ç¯¡¢³¤³°»ö¶ÈËÜÉô ¼¹¹ÔÌò°÷ ÉûËÜÉôÄ¹¡£20Ç¯¡¢³¤³°»ö¶ÈËÜÉô ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ÉûËÜÉôÄ¹¡£24Ç¯¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡£Æ±Ç¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ë¡¼¥×CEO¡£
Ìîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìîµå¤Î¥ª¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµÙÆü¤Ï¡¢Ä«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ·Ñ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÃæ·Ñ¤ä¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤âÌîµå¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Ãæ·Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤Ïµå¾ì¤Ø´ÑÀï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Àè·î¤ÏÊ¡²¬¥É¡¼¥à¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»î¹ç¤ò²ÈÂ²¤Ç´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µå¾ì¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë17ÈÖ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤½µËö¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÃÙ¤á¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¤È¤¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Ë¤¢¤ë£µ¤Ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¤°¤ë¤°¤ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏÊý½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ªÅÚ»º¤ËÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢»³·Á¥é¡¼¥á¥ó¡¢¾¡±º¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤â¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÅ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬³¤³°¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ë£³²ó¡¢ÅÐ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È
40Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µËö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤·10Ç¯¶á¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤À¡¢³¤³°»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½ÐÄ¥¤¬Áý¤¨¡¢Áö¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤È¤Ê¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Ë¤âÉé²Ù¤«¤¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ñ¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë¤âÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬Ìö¤ëÉÙ»Î»³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«°ìÅÙ¤ÏÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤Ç¤Ï¡¢£±²ó¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢£±²óÌÜ¤ÏÀª¤¤¤ÇÅÐ¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤Ç¤ÏËÜ¼Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡££²²ó¡¢£³²ó¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ¼Á¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤â£±²óÌÜ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¡¢£³²óÅÐÄº¤·¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
£±²óÌÜ¤ÏÃÆ´Ý¤Ç¹Ô¤¡¢£²²óÌÜ¤ËºÆÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸ý¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¡Ö¤ªÈ¤Þ¤ï¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò½ª¤¨¤Ê¤¤¤ÈÅÐ»³¤¬´°·ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÉÙ»Î»³¤ÎÅÐ»³¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»³¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¬¡¢Ã£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
ÁáÄ«¤Ë»³Äº¤ËÃå¤¯¤È¡¢¿¿Åß¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤´Íè¸÷¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¤¬¾º¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£³²ó¤È¤â¤´Íè¸÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç²¼»³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÅ·¸õ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²á¹ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼Â¤Ï£³²óÌÜ¡¢º£²ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´Íè¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¼Ì¿¿¤òÍê¤Þ¤ì¡¢»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÍÛ¤¬¾º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
º£¤âÉÙ»Î»³¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡¢¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¶Ð¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤
¤É¤¦¤·¤Æ½¢¿¦Àè¤Ë¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¼Â¤Ï°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÏÆþ¼Ò¸å¤ËÍýÈþÍÆ»Õ¤ÎÌÈµö¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆþ¼Ò¸å¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ç¶ÐÌ³¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ï¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¼Ò°÷¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤ÇÁ´¹ñ¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢»ëÌî¤â¹¤¬¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë³¤³°¤ËÉëÇ¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾¯¤·¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬»à¤Ç±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥µ¥í¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢³¹¤ÎÍýÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¤ò1000²¯±ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÜÍè¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Ï¸½ºß¡¢Çä¾å¹â¤Î58¡ó¤Ï³¤³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï³¤³°¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡á¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î·îÍËÆü
»Å»ö¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ñ¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼êÄ¢¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥â¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë½ñ¤±¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆüÉÕ¤È»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îµ¤¤Å¤¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥µ¤Ã¤È½ñ¤±¤ëÅÀ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡££È£Â¤Î¿Ä¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÇã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½°ìÀ¸Çã¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
