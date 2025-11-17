〈「1月解散」なら高市自民党「過半数超え」情勢予測の一方で…新内閣の副大臣7人が“落選危機”の衝撃情報《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く

高市早苗内閣の高支持率に後押しされ、自民党内で衆院の早期解散論がにわかに浮上している。

もし来年1月に解散となった場合、各党の議席数はどのように変化するのか。

「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。

その結果は、自民の圧勝。単独過半数（233議席）を上回る試算となった。

次の衆院選は、捲土重来を期す浪人中の自民著名候補も多い。主に昨年の衆院選で、派閥からの寄付金を収支報告書に適切に記載していなかった「裏金問題」を受けて落選した元議員たちだ。その中には大臣を務めた、大物の“裏金浪人”もいる。



東京では7区の丸川珠代元五輪相、11区の下村博文元文科相など大臣を務めた大物がリベンジマッチに挑む。なお、丸川氏の夫・大塚拓氏（埼玉9区）も同じく裏金問題で落選中。夫婦でバッジを取り戻せるか。

同じく裏金問題で党から処分を受け、前回落選した旧二階派の武田良太元総務相も福岡11区から巻き返しを狙う。福井2区の元職で、過去に下着泥棒疑惑が県連から事実と認定されたことから“パンツ高木”の異名を持ち、独特の存在感を放ち続ける高木毅元復興相も9期目を目指している。

