ËÌÄ«Á¯¤ÎÃÆÌô¶¡µë¤òÃÇ¤È¤¦¤È¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¤òÇúÇË
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤ËÉð´ï¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÊäµëÀþ¤Ç¤¢¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢²£ÃÇÅ´Æ»¤òÇúÇË¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¡ÊHUR¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢13Æü¤Ë¥í¥·¥¢ÅìÉô¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÇúÈ¯»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
HUR¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆÃ¼ìºîÀï¤Î·ë²Ì¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢ÀþÏ©¤Î°ìÉô¤¬Â»½ý¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ËÌÄ«Á¯¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÉð´ï¤äÃÆÌô¤Ê¤É¤Î·³¼ûÉÊ¤Î°ÜÆ°¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÎó¼Ö¤ÎÇË²õ¤òÊä½¤ºî¶È¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ¨¤ÎÊªÎ®Ç½ÎÏ¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤é¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Þ¤ÇÌó9000¥¥í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥·¥Ù¥ê¥¢²£ÃÇÅ´Æ»¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅìÃÏ°è¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ°Àþ¤Þ¤Ç·³»öÊª»ñ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤À¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢²£ÃÇÅ´Æ»¤òÄÌ¤¸¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÉ¬Í×¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤ò¥í¥·¥¢¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á5·î¤Ë¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬2Ëü¸Ä°Ê¾å¤ÎÃÆÌô¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¥í¥·¥¢¤ËÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
14Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ç¥£¥à¡¦¥¹¥¥Ó¥Ä¥¡¼HURÉû¶ÉÄ¹¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö2023Ç¯°Ê¹ß¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤Ë·×650ËüÈ¯¤ÎË¤ÃÆ¤ò¶¡µë¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏËÌÄ«Á¯¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿ôÉ´ËüÈ¯¤ÎË¤ÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯Àï¾ì¤Ç°ìÄê¤Î¹¶·â¶¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡ÖÊ¿¾í¤¬¶¡µë¤·¤¿Ë¤ÃÆ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ï¸Å¤¹¤®¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¹©¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤Æ²þÎÉ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Â¦¶á¤äÀ¯ÉÜ¹â´±¤é¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñ±Ä´ë¶È¤ÎÉåÇÔ»ö·ï¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È±ø¿¦ÂÐºö¶É¡ÊNABU¡Ë¤ÈÈ¿ÉåÇÔÆÃÊÌ¸¡»¡Ä£¡ÊSAPO¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¹ñ±Ä¸¶»ÒÎÏ´ë¶È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿1²¯¥É¥ë¡ÊÌó154²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÀµ»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Î¥¹¥Ó¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Á¥å¥¯»á¤ä¡¢Á°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ç¸½Ë¡Ì³Áê¤Î¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥ë¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤é¤òÁÜººÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î»ö¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç±Ç²è¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á»á¤âÉÔÀµ»ö·ï¤Î¼çÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÉåÇÔ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤Ë¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¼Ò·Ð±Ä¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤Î¼çÍ×¹ñ±Ä´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖºâÌ³³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë´Æºº¤·¡¢¤½¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤òºþ¿·¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇÂç¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥¯¥ë¥Ï¥¤¥É¥í¥¨¥Í¥ë¥´¡×¤Î¿·Ç¤ÂåÉ½¤ò¶ÛµÞ¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¹ñ±Ä´ë¶È¡Ö¥Ê¥Õ¥È¥¬¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×¥¬¥¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î²þ³×¤âÂ¥¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Æñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉåÇÔ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÅÜ¤ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Åª¼ý½¦ºö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£