早期退職時代をどう乗り越えるべき？ミドルシニア世代が生き延びるために「最も大切なこと」

今年になり、ミドルシニアを対象に、早期退職や希望退職を多く募る黒字企業の報道が目立っています。ミドルシニアの給与水準の問題だけではなく、競争環境の激化やAI等の技術の革新に伴い、余裕のあるうちに構造転換を図りたいというのが企業側の事情だと推察します。

一方、ミドルシニアの側から見れば、激しい外部環境の変化にどのように対応してよいか、正解も見えず、先行きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本稿では、転職という選択肢以外のミドルシニアが今の変化を生き抜く上でのヒントを述べたいと思います。

＊本稿は、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』（日経BP日本経済新聞社／宮島忠文・小島明子）を一部改編した内容である。

前編記事『50歳男性の3人に一人が未婚…「友人も食事相手もいない」“孤独な中年”がなぜ増えたのか？』より続く。

“組織内キャリア”から“生涯キャリア”へ

生涯活躍し続けたい、あるいは、職場に振り回されずに自分らしいキャリアを歩みたいと思っているのであれば、“組織内キャリア”から“生涯キャリア”へと発想を転換することが求められます。

しかし、長年転職をした経験がない方や、年功序列や終身雇用、メンバーシップ型の色合いの濃い職場で勤めていると、そもそもどのような働き方をどのように変えていけばよいのか、迷われる方も多いと感じます。

そのような方々に参考となるのが、プロジェクト型働き方です。プロジェクト型働き方とは、業務のなかで達成すべき目的に対して、それを遂行するために必要なメンバーが集まって組成されるプロジェクトに参画し、目的の遂行に向けて各メンバーの経験やスキルを提供する働き方です。

主にコンサルティング業界や建設業界、研究機関などであれば、馴染みのある働き方ですが、一般的な企業に勤めていると、プロジェクト単位で働く機会は少ないのではないでしょうか。

プロジェクト型の働き方に必要なこと

プロジェクト単位で働く場合、（組織の方針やプロジェクトの数にもよりますが）基本は、プロジェクトを回すリーダーと、組織の上層部であるマネジメントのリーダーとは別の人が担います。

プロジェクトのリーダーは、そのプロジェクトを達成するために必要な専門性で仕事をしているという点では、組織のマネジメントのリーダーとは別の価値を提供しています。スキルや経験に基づく専門性を有しているからこそ、プロジェクト単位で働くことが可能となります。そのような働き方ができることは、現在勤めている組織の枠に縛られずに活躍することが可能となります。

また、プロジェクトが組成される際に、必要とされる人材と周囲から認識してもらなければ声をかけてもらうことができず、仕事がなくなってしまいます。日頃から、自分の専門性を向上させる努力を怠らないのはもちろん、丁寧な人間関係づくりを行うことが大切です。

プロジェクトによっては、組織内外の人材で組成されることもありますので、プロジェクトが円滑に推進できるよう、多様な人たちとのコミュニケーション力も求められます。

経験したことがない方から見れば、一見難易度が高いように見えますが、プロジェクト単位で働くことに慣れれば、組織の外でも活躍がしやすくなり、歳を取ることに対する不安は減るのではないでしょうか。さらに、組織の外の人と働く機会が多ければ、組織の中だけでは得られない人間関係や仕事のチャンスに巡り合うこともあります。

たとえ、職場の都合で、今すぐにプロジェクト単位で働くのは難しくてもできることはあります。同じ部署のなかで違うチームの人、違う部署の人、グループ会社があればグループ会社の人、社外の人など少しでも外の人と仕事をする日々の積み重ねをすることは、プロジェクト単位で働くことにもつながります。

副業・兼業を通じてプロジェクト型働き方の経験値を高める

勤め先外でプロジェクト型働き方の経験値を高めるために有効であり、ハードルが低いのが副業・兼業です。ここ数年は、副業・兼業の仕事内容も変化しています。以前は、ハンドメイド商品をインターネットで販売する仕事や、隙間時間に宅配仕事をするなど、手先や体を動かす仕事のイメージが強かったのではないでしょうか。

最近では、副業マッチングプラットフォームを使えば、副業・兼業の募集のなかに、仕事内容や報酬（月額謝礼）、リモートワークの可否などが記載されており、希望する人が登録をすれば、直接応募ができるようになっています。

地方の中小企業が募集している仕事も多く、経営計画、新商品開発、マーケティング、広報支援など幅広く、人気のある仕事はすぐに応募が締め切られてしまい、採用倍率も高くなります。1つの副業の求人に対して募集人数が複数のケースも多く、結果として、副業先内外の人たちとプロジェクト単位で働く経験値を高めることが可能となります。

また、中小企業以外にも、前編でもご紹介をした労働者協同組合に副業・兼業やボランティアとして参画するという選択肢があげられます。

2022年10月1日に労働者協同組合法が施行されて以降、既に約160近くの団体の労働者協同組合が設立されています。介護や子育て支援等を中心とした福祉分野だけではなく、終活支援、音楽イベントの企画、カフェ、造園業など多種多様な事業内容の労働者協同組合が設立されている点も特徴的です。

協同労働の現場では、出資、経営、労働を参画する組合員皆が行います。組合員同士で話し合いをしながら、民間企業では参入がしづらい地域のお困りごとを解決するための新たな事業を起こすことが求められます。協同労働の現場に関わる機会は、主体性や傾聴力、合意形成力などプロジェクト型働き方のスキルを高める機会にもつながることが期待されます。

学びの質と量を上げていくことが重要

前述まででプロジェクト型の働き方やその経験値を高めるための施策として副業・兼業について述べました。ただし、現在はプロジェクト型働き方ができる人でも、生涯活躍し続けられるわけではありません。いくつになっても、組織内外問わず、プロジェクトのメンバーとして声がかかり、生涯必要とされる人材になるためには愚直に学び続ける姿勢です。

ミドルシニアほど危機感を持っておられる人は多いと思いますが、ミドルシニアほど学んでいないというデータもあります。厚生労働省の調査によれば、自己啓発を実施した人の割合は年齢が上がるにつれて低くなることが分かっており、特に50代になると、その比率は大幅に下がります。

自己啓発を実施しているミドルシニアであっても、平均延べ時間は約50時間弱です。そもそも学びの量を増やすということは必要だといえます。

一方、自己啓発を行っている人の内容を見てみると、多くがe−ラーニングなど一人でコツコツと学ぶという学習が中心となっています。

勉強することは大切ですが、ミドルシニアになれば、座学で学んだことでキャリアチェンジする方も少ないと思いますので、今までのスキルや経験をアップグレードできるよう、越境学習など実践に近い形で学ぶことが求められます。

ミドルシニアになると、時間や経済的余裕を理由に学びの余裕がないという方は少なくありません。しかし、経済的側面であれば、国の教育訓練給付金などもありますので、そのような制度を活用していくことで、学びの量を増やしていくことは一案です。

さらに、学んだ内容については、越境学習や副業・兼業のなかで活かせることができれば、経験値を上げていくことが学びの質を上げることにもつながります。最近、何も自己啓発をしていないという方であれば、小さな学びでよいので、まずは一歩踏み出し、チャレンジしてみることをお勧めします。

変化を生き抜くために

本稿では、変化を生き抜く上でミドルシニアに求められる働き方として、プロジェクト型働き方に取り組む意義や副業・兼業の活用、それらの前提となる学びの質と量の向上の必要性について述べました。それらには、転職をせずとも、常に勤め先の世界に閉じずに、外の環境に意識を向けることが共通の視点として含まれます。

そもそもベースとなる基礎スキルが身についてなければ、プロジェクト単位で働くことはできませんので、目の前の仕事に愚直に取り組むことはとても大切だと考えます。

一方で、自分ができる仕事の内容や働き方、学びのなかで、外へ外へと目を向ける努力の積み重ねは、将来、自分のキャリアの助けに大いに役立つはずです。

