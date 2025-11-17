人気芸人が普段とは違う声で登場し、千鳥の2人が「誰のモノマネですか？」「呪われてる」などと衝撃を受けるヒトコマがあった。

【映像】衝撃の声で登場した人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、藤田ニコルが登場した。

『M-1グランプリ2022』で王者に輝いたウエストランド。とくに、ツッコミの井口浩之は、歯に衣着せぬ毒舌で、バラエティーで重宝される売れっ子になった。しかし、今の世の中はボケのつもりの発言が悪意ある切り取り方をされて大炎上することがある。井口でさえ、無意識に言葉を選び、言いたいことを言えなくなっているはず。そこでこの日は、井口の本音代弁企画「今こそウエストランド井口の本当の本音を代弁してあげたい」が放送された。井口の代弁者として、三四郎の小宮浩信、真空ジェシカ（ガク、川北茂澄）、ザ・マミィ（林田洋平、酒井貴士）が登場。架空のシチュエーションで井口の本音を代弁していく。

井口は登場するなり、「ちょっと、ごめんなさい」と普段とは違うかすれた声で謝罪した。その声を聞いた大悟は大笑いしながら「誰のモノマネですか」と質問。井口が苦笑いしながら「モノマネじゃないです。これ（この声）になっちゃいました」と説明しようとするも、大悟は「気にしすぎて喉が締まってきた」と世間の目を気にし過ぎたあまりに起きた現象であると解説した。

井口は、喋りすぎにより喉に負担がかかっているようで「休ませてください」と懇願するも、ノブは「呪われてる」とコメント。大悟が「なんなん？」と尋ねると井口は「激務」と原因を一言で説明し、「体調を崩して、それをこじらせて」と付け加えた。井口は、10月に自身のXでインフルエンザに罹患したことを報告。数日間の休養を取って、無事に仕事復帰した。