不登校の児童数も過去最多…。漫画『夜廻り猫』を読んで気づいた、子供との付き合い方

2025年10月24日、政府は令和7年版自殺対策白書を閣議決定した。報告によると、2024年の自殺者数は20,320人。統計開始以来2番目の少なさとなった一方で、小中高生の自殺者数は1980年以降最多の529人。こどもたちが抱える苦しみの深さが改めて浮き彫りになった。また、10月29日には文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」を発表。不登校の小中学生の数は35万3970人という過去最多であることが明らかになった（前年度は34万6482人）。

漫画『夜廻り猫』には、そんな“こどもの涙の匂い”を描いた物語がいくつも登場する。今回はこどもの繊細な心に触れた物語を紹介する。平蔵の寄り添い方には、こどもたちが健やかに日々を送ることができる社会を作るために、私たち大人ができることが隠れているように感じる。

夜の屋上に少年が

「おまいさん、泣いておるな。心で」

高校生だろうか。夜にビルの屋上で、一人佇む青年ウスキに声をかける猫の遠藤平蔵。 するとウスキは学校でいじめられていることを話し始めた。

きっかけは新学期早々の担任の心ない言葉。以来、クラスメイトからの執拗ないじめが始まった。ウスキは勇気を出して担任に相談したが、返ってきたのは、耳を疑うような言葉だったーー。

強くなろうとは思わない

教師から返ってきた言葉、それはーー。

「そんな奴らじゃないぞ、ウスキは被害者意識が強いなぁ」

担任は彼の言うことに聞く耳を持たなかったのだ。

いじめを見た他の生徒はどうしているのだと平蔵が尋ねると彼は言う。

「見て見ぬ振りか、眼中にない」

さらに夜の闇の中、ウスキは話し続ける。

「僕がやられるのは、弱いからだ でも僕は、だからって強くなろうとは思わない。誰かは必ず一番弱い存在になるんだ」

もし自分が強くなったら、自分の代わりに他の誰かが標的にされてしまう……。

辛い経験を他の誰かに味わってほしくないと願ってのことなのだろう。彼は自ら弱いままでいることを選ぼうとしていた。

しかしその優しすぎる青年の言葉に、不安もよぎる。もし、いじめがさらに過酷になったら……。どうか、迷うことなくそこから離れてほしい。我慢が限界を超える前に逃げてほしい。そう願わずにはいられない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

構成／笹本絵里（FRaUweb編集部）

自ら命を断つ子供の数が過去最多。漫画『夜廻り猫』には、彼らを救うヒントが隠されていた