地下に放置された炭鉱時代の管路や所有者不明の農業用水路――。

今は使われていない管路などによる陥没・空洞は、自治体管理の道路でも相次いで起きている。人身事故が起きたケースもあり、「隠れたリスク」をあぶり出そうと、不明管・放置管の探索に乗り出す自治体もある。（野崎達也、柳沼晃太朗）

所有者不明

明治〜昭和中期に炭鉱都市として栄えた北海道三笠市。２０２１年１１月１１日未明、山あいを走る道道「岩見沢桂沢線」で、走行中の乗用車が道路の陥没に転落する事故が起きた。陥没は大きさ６〜７メートル、深さ約５メートルに達し、乗っていた男女３人が重軽傷を負った。

道が調べると、地下約１２メートル付近に謎の管が見つかった。直径６０〜８０センチ、長さ約２８メートル。現場は幌内炭鉱（１９８９年閉山）などがあった地域で、３５年頃に設置された排水管とみられる。破損箇所から周囲の土砂が流れ込む「吸い込み」が起きたと考えられるという。

この事故を受け、道は道道などを対象に、地下に放置管などがないか、地表に現れた異常を目視で探るなどの方法で調査を続けている。道の担当者は「陥没はいつ起きるかわからない。古い地図なども手がかりに、地道に対処するしかない」と危機感をにじませる。

不明管・放置管などを探る調査は佐賀県でも行われている。

きっかけは今年６月１０日、佐賀市川副町の国道４４４号（県管理）と市道の交差点付近で起きた陥没事故。陥没は７０センチ四方にわたり、付近の道路約１キロが約１０日間、通行止めとなった。

県が調べると、路面下に空洞ができ、付近から直径１・６メートルの金属製の管が見つかった。数十年前に設置された農業用水路などをつなぐ管とみられるが、所有者は不明。老朽化で「吸い込み」が起きたらしい。

県は事故後、主要県道を対象に金属製の管がないか調査に乗り出した。県道路安全推進室の担当者は「所有者不明の危険な管があれば、早急に除去などを進めたい」と話す。

隙間埋めるように

不明管による空洞は東京都内でも少なからず起きている。都が２００１〜０９年度に都道で見つかった空洞を分析した結果、空洞を引き起こした管の破損は３４７件あり、うち５８件が「不明埋設管」だった。

都内で埋設管の設置工事を行う業者は「都心部には、現在は使われていない相当古い管が埋まっている」と明かす。６、７年前に銀座の歩道下を掘削した際には、用途不明のさびた管が何本も重なった状態で見つかったという。

この業者は「工事の邪魔となっても、所有者や用途が不明なうちは撤去できず、隙間を埋めるように管路を設置せざるを得ない。不明管などで地下が『渋滞状態』になっている所もある」と話す。

国土交通省もこうした状況を問題視しており、新たな不明管などの発生を防ぐため、来年度、自治体や企業から道路の地下情報を集約し、共有する方針だ。陥没・空洞の発生履歴や地質データ、液状化の有無などの情報をデジタル地図化し、陥没発生リスクが高い場所の特定にも役立てる。

同省の担当者は「既存の地下残置物を見つけるための技術開発も進め、地下空間のより正確な把握に努めたい」としている。

地下の埋設物 ＡＩで可視化…建設現場 活用進む

建設現場では、ＡＩ（人工知能）などを活用した地下埋設物の探査技術が開発され、利用が進んでいる。

戸田建設（東京）は昨年、地下に埋まっている管の深さや位置を高精度で推定できるＡＩを開発した。地上から地中に向かって電波を発射し、反射してきた波形データをＡＩで解析。地下の状態を立体的に可視化できる。埋設管などに気づかずに重機などで傷つけてしまう事故も防げるという。

この技術は、同社が発注する工事の掘削前調査で使われている。同社技術研究所の本木章平主管は「地下の空洞の把握などにも役立つ可能性がある」と話す。（笹本貴子）