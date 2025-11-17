セブンイレブンが超お得…！”優待投資”の強い味方「最強の”７銘柄”」を一挙公開します！

新NISAを見直そう

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

前編『地銀で楽しむ”ふるさとの味”と「高配当」珠玉の6銘柄―「新NISA」の新しい活用法を教えます！』につづいて、お得な優待銘柄を紹介していきます。

3年目に突入する新NISAですが、オルカンやS&P500を目いっぱい買って「果報は寝て待て」の方、高配当でしっかり非課税の恩恵を受けている方、半導体やAIなどの成長株に投資している方など、投資先は様々だと思います。

ただし、それだけでは少し味気ないもの。少し違う投資方法を提案します。

今回は高配当で、なおかつ長期で保有するとよりお得な優待株をいくつかご紹介です。

「セブンイレブン」はインフレ下の強い味方

NISA口座で購入すると長期保有が前提となるので、優待も長期でお得になる銘柄がうれしいですよね。

すでに多くの方が保有されていると思いますが、ヒューリック（東プ・3003）は高配当でもあり、優待も魅力的。優待変更で300株以上を2年以上の継続保有が必要となり、カタログから3,000円相当のお品を2つ選べる様になりました。

権利確定月が12月なので、今年のNISA枠を使ってしまった方は、いったん普通の口座で購入し、翌年NISA口座にお引越しするのも良いかと思います。

身近な会社のセブン＆アイ・ホールディングス（東プ・3382）の優待は、2,000円相当の商品券。3年以上の継続保有で500円プラスされます。カナダの会社との買収騒ぎがありましたが、これからは「雨降って地固まる」になるかと思います。配当利回りは現在、約3％足らずですが、今後の増配に期待しています。商品券は有効期限もないので、ありがたいです。

期待を込めて本田技研工業（東プ・7267）。自動車関連銘柄はトランプ関税の影響や今後のEV化、HV化など不透明な部分もありますが、保有しておくのも悪くないと思います。現在は配当利回りも4％を超えており、優待もいろいろ変更となりましたが、1年以上継続で保有すると抽選で各種イベントのご招待があります。株主ならではの体験ができるのではないでしょうか。

オンワードホールディングス（東プ・8016）の配当利回りも4％を超えています。100株だと割引券ですが、1000株を1年以上の継続保有で3,000円相当の自社製品、3年以上だと5,000円になります。商品は何が届くかお楽しみ。

ホンダ系の四輪シート部品メーカーのテイ・エス テック(東プ・7313)も連続増配中。優待はポイントで、200株以上で3,000ポイント（１ポイント＝１円相当）がもらえますが、1年、3年、5年と長期保有に応じてポイントが増えるので、交換できる商品も増えてきます。長期保有で配当も優待のポイントも増え、できれば株価も上がってくれると良いのですが。

まだまだあります！

金券類の優待なら、どなたでも楽しめるかと思います。配当も高めの銘柄も多いので、配当も優待もまるまるいただけるのはうれしいですね。

リース系の会社は配当利回りが高めですが、芙蓉総合リース（東プ・8424）は優待も魅力的。

300株以上と少しハードルは高いですが、配当利回りが4％近くあるので、少しずつ買い集めるのも良いかと思います。優待は3,000円相当のカタログギフトか図書カードの選択になり、2年以上の継続保有で5,000円相当にランクアップされます。

九州地盤の住宅建材の中堅卸、OCHIホールディングス（東ス・3166）も安定配当を続けています。配当利回りは約4％。優待は何枚あってもうれしいクオカード2000円相当。投資額もそれほど高くないので、買いやすいかと思います。

まだまだ多くの高配当で優待を出している銘柄があり、これからも増えそうです。せっかく非課税の恩恵を受けられるNISA口座ですので、上手に活用し、優待も、配当も、できれば株価の上昇でキャピタルゲインも、まとめてお得に株式投資の果実を受け取りたいですね。

さらに連載記事『あの「トヨタ」が新設、「カクヤス」の優待も見逃せない…！年に一度の「優待まつり」で「めちゃお得」「超楽しい」投資法を一挙公開します！』でもお得な優待銘柄を紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

【はじめから読む】地銀で楽しむ”ふるさとの味”と「高配当」珠玉の6銘柄―「新NISA」の新しい活用法を教えます！