情けないイタリア、ノルウェーに衝撃の１−４で“連敗”。ポルトガルが本大会出場を決めた一方、ハンガリーはラスト１プレーに泣く【W杯欧州予選】
ワールドカップの欧州予選はいよいよ最終節。現地時間11月16日にはグループD、F、I、Kの計８試合が開催された。
グループI、首位ノルウェーと２位イタリアの一戦は前者に軍配。先制されたノルウェーだが、後半にヌサやハーランドらのゴールで４−１と逆転して７大会ぶり４回目の本戦出場を果たした。
ホームで衝撃の逆転負けと情けないイタリア。今予選はノルウェーに“連敗”と厳しい戦いぶりで、プレーオフに回ることになった。
グループFのポルトガルはアルメニアに一時１−１と追いつかれるが、相手のミスを逃さずゴールを重ねて終わってみれば９−１で勝利。前節退場のC・ロナウドを欠きながらも圧巻のゴールラッシュで７大会連続８回目の本戦出場を決めた。
グループFのもうひとつのカードではドラマが生まれた。前節まで２位だったハンガリーがラスト１プレーで痛恨の失点。アイルランド戦で悲劇的な敗戦を喫し、予選敗退となった。
フランスがすでに首位確定のグループDでは、アイスランドを２−０で下したウクライナが最終的に２位という結果に。前節フランスに敗れて３位に転落したウクライナが続く最終節で勝点３を得てプレーオフに進出した。
グループKのイングランドは８戦全勝、22得点・無失点と数字的に“パーフェクトな戦いぶり”だった。本大会での躍進が期待される。ちなみに、このグループの２位はアルバニアだった。
グループD、F、I、Kの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
【グループD】
１位 フランス 勝点16／５勝１分０敗／16得点・４失点
２位 ウクライナ 勝点10／３勝１分２敗／10得点・11失点
３位 アイスランド 勝点７／２勝１分３敗／13得点・11失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分５敗／３得点・16失点
11月13日（左がホームチーム、以下同）
アゼルバイジャン ０−２ アイスランド
フランス ４−０ ウクライナ
11月16日
アゼルバイジャン １−３ フランス
ウクライナ ２−０ アイスランド
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点13／４勝１分１敗／20得点・７失点
２位 アイルランド 勝点10／３勝１分２敗／９得点・７失点
３位 ハンガリー 勝点８／２勝２分２敗／11得点・10失点
４位 アルメニア 勝点３／１勝０分５敗／３得点・19失点
11月13日
アルメニア ０−１ ハンガリー
アイルランド ２−０ ポルトガル
11月16日
ハンガリー ２−３ アイルランド
ポルトガル ９−１ アルメニア
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点24／８勝０分０敗／37得点・５失点
２位 イタリア 勝点18／６勝０分２敗／21得点・12失点
３位 イスラエル 勝点12／４勝０分４敗／19得点・20失点
４位 エストニア 勝点４／１勝１分６敗／８得点・21失点
５位 モルドバ 勝点１／０勝１分７敗／５得点・32失点
11月13日
ノルウェー ４−１ エストニア
モルドバ ０−２ イタリア
11月16日
イスラエル ４−１ モルドバ
イタリア １−４ ノルウェー
【グループK】
１位 イングランド 勝点24／８勝０分０敗／22得点・０失点
２位 アルバニア 勝点14／４勝２分２敗／７得点・５失点
３位 セルビア 勝点13／４勝１分３敗／９得点・10失点
４位 ラトビア 勝点８／１勝２分５敗／５得点・15失点
５位 アンドラ 勝点１／０勝１分７敗／３得点・16失点
11月13日
アンドラ ０−１ アルバニア
イングランド ２−０ セルビア
11月16日
アルバニア ０−２ イングランド
セルビア ２−１ ラトビア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
グループI、首位ノルウェーと２位イタリアの一戦は前者に軍配。先制されたノルウェーだが、後半にヌサやハーランドらのゴールで４−１と逆転して７大会ぶり４回目の本戦出場を果たした。
ホームで衝撃の逆転負けと情けないイタリア。今予選はノルウェーに“連敗”と厳しい戦いぶりで、プレーオフに回ることになった。
グループFのもうひとつのカードではドラマが生まれた。前節まで２位だったハンガリーがラスト１プレーで痛恨の失点。アイルランド戦で悲劇的な敗戦を喫し、予選敗退となった。
フランスがすでに首位確定のグループDでは、アイスランドを２−０で下したウクライナが最終的に２位という結果に。前節フランスに敗れて３位に転落したウクライナが続く最終節で勝点３を得てプレーオフに進出した。
グループKのイングランドは８戦全勝、22得点・無失点と数字的に“パーフェクトな戦いぶり”だった。本大会での躍進が期待される。ちなみに、このグループの２位はアルバニアだった。
グループD、F、I、Kの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
【グループD】
１位 フランス 勝点16／５勝１分０敗／16得点・４失点
２位 ウクライナ 勝点10／３勝１分２敗／10得点・11失点
３位 アイスランド 勝点７／２勝１分３敗／13得点・11失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分５敗／３得点・16失点
11月13日（左がホームチーム、以下同）
アゼルバイジャン ０−２ アイスランド
フランス ４−０ ウクライナ
11月16日
アゼルバイジャン １−３ フランス
ウクライナ ２−０ アイスランド
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点13／４勝１分１敗／20得点・７失点
２位 アイルランド 勝点10／３勝１分２敗／９得点・７失点
３位 ハンガリー 勝点８／２勝２分２敗／11得点・10失点
４位 アルメニア 勝点３／１勝０分５敗／３得点・19失点
11月13日
アルメニア ０−１ ハンガリー
アイルランド ２−０ ポルトガル
11月16日
ハンガリー ２−３ アイルランド
ポルトガル ９−１ アルメニア
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点24／８勝０分０敗／37得点・５失点
２位 イタリア 勝点18／６勝０分２敗／21得点・12失点
３位 イスラエル 勝点12／４勝０分４敗／19得点・20失点
４位 エストニア 勝点４／１勝１分６敗／８得点・21失点
５位 モルドバ 勝点１／０勝１分７敗／５得点・32失点
11月13日
ノルウェー ４−１ エストニア
モルドバ ０−２ イタリア
11月16日
イスラエル ４−１ モルドバ
イタリア １−４ ノルウェー
【グループK】
１位 イングランド 勝点24／８勝０分０敗／22得点・０失点
２位 アルバニア 勝点14／４勝２分２敗／７得点・５失点
３位 セルビア 勝点13／４勝１分３敗／９得点・10失点
４位 ラトビア 勝点８／１勝２分５敗／５得点・15失点
５位 アンドラ 勝点１／０勝１分７敗／３得点・16失点
11月13日
アンドラ ０−１ アルバニア
イングランド ２−０ セルビア
11月16日
アルバニア ０−２ イングランド
セルビア ２−１ ラトビア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」