秀吉（池松壮亮）・秀長（仲野太賀）兄弟が主君・織田信長（小栗旬）亡き後、天下の覇権を握る様は2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）でも描かれる。歴史学者の黒田基樹さんは「秀吉は対抗する勢力を無視し、信長の葬儀を京都で大々的に行った」という――。

※本稿は、黒田基樹『羽柴秀長の生涯 秀吉を支えた「補佐役」の実像』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。

■秀吉・秀長が備中攻めの最中、本能寺の変が

天正10年（1582）5月、秀吉は備中高松城を包囲しながら、織田信長の到着を待ちつつも、毛利家との和睦をすすめていた。条件は城将清水宗治(むねはる)の切腹と、領国（因幡・美作(みまさか)・伯耆(ほうき)・備中）の割譲であった。とはいえ実態は、伯耆（山陰）は半国、備中は足守川以東であった。しかも因幡・伯耆半国・備中足守川以東は、すでに秀吉の勢力下に置かれていた地域にあたっている。残る美作は、半国が宇喜多家領国になっていたから、実際に割譲されたのは、毛利方にあった美作半国だけというのが実情だった。

歌川芳艶画「高松城水責之図」［刀剣ワールド財団（東建コーポレーション株式会社）］

そうしたなか6月2日に、織田家家老惟任(これとう)（明智）光秀による京都本能寺の変で、「天下人」織田信長とその嫡男で織田家当主の織田信忠が同時に戦死してしまった。その報は、3日の晩には得たとみられている。

すでに秀吉は、毛利家とは翌4日午前に和睦を成立させることを取り決めていた。秀吉は予定通りに和睦を成立させ、毛利輝元・吉川元春・小早川隆景と起請文(きしょうもん)を交換した。そして惟任光秀討伐を図り、6日午後に陣を払い、8日に姫路城に帰還したとみられている。

■秀吉の「中国大返し」には秀長も同行

そして9日に同城を出陣して、明石（明石市）に着陣し、ここで淡路を確保したうえで、同地を出陣し、10日に摂津兵庫（神戸市）に、11日に同国尼崎（尼崎市）に到着した。12日に池田恒興(つねおき)・中川清秀・高山右近允(うこんのじょう)ら摂津武将と合流し、摂津と山城国境の山崎（大山崎町）に先陣を進軍させて、13日に富田（高槻市）で摂津大坂（大阪市）に在陣していた織田信孝・惟住(これずみ)（丹羽）長秀（1535〜85）らの軍勢と合流した。そして秀吉も山崎に進軍した。秀長がこれに同行していたことはもちろんである。

秀吉らの進軍をうけて、惟任光秀も進軍してきて、両軍は山崎で合戦となった。合戦は秀吉方の大勝であった。そこでは秀長は、天王山の山の手に、黒田孝高・神子田(みこだ)正治(まさはる)・前野長康(ながやす)・木下俊匡(としただ)らとともに陣取ったことが知られている。ここでも秀長は、秀吉本軍とは別軍を構成している。やはり秀吉の他に総大将を務めることができたのは、秀長だけであったことがわかる。

■山崎合戦で光秀を倒した秀吉は清須会議へ

山崎合戦での敗戦により、惟任軍は後退し、惟任光秀自身はその日に横死した。その後は秀吉方による惟任方の鎮圧が展開され、6月のうちに近江・美濃・尾張の平定が遂げられた。

近江の平定を完了したのが6月19日のことで、21日に惟住長秀とともに美濃に進軍し、続いて尾張に進軍して、25日には両国を平定し、尾張での織田家の本拠であった清須城（名古屋市）に在城した。同城には、織田家当主織田信忠の嫡男三法師（のち秀信）が、本拠の美濃岐阜城（岐阜市）から避難していた。そのため秀吉・惟住長秀らは、三法師が在城する清須城に向かったのである。

そして6月27日、織田家の有力家老で、越前を領国としていた柴田勝家の到着を待って、清須城で、柴田勝家・惟住長秀・羽柴秀吉・池田恒興の4人の家老によって、今後の織田家の在り方について協議がおこなわれた。いわゆる「清須会議」である。ここでは織田家の政務体制が取り決められ、織田信長・信忠死去と惟任光秀ら叛乱者の滅亡をうけ、それらの領国の再配分がおこなわれた。

撮影＝川島英嗣 名古屋まつりでパレードに参加した2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の織田信長役、小栗旬。2025年10月19日、名古屋市 - 撮影＝川島英嗣

織田家当主には、前当主信忠嫡男の三法師が問題なく決まったものの、三法師はまだ3歳の幼少のため、補佐役として「名代」の選定がはかられた。候補者は、織田家一門衆で最も家格が高かった嫡出の信雄（信長次男、1558〜1630）と、惟任退治で総大将を務めた庶出の信孝（信長三男）であった。しかしいずれとも決し難かったため、三法師成人までの間、柴田・惟住・羽柴・池田四家老による集団指導体制がとられることになった。

■秀吉は信長の孫の三法師を後継者に

「清須会議」で今後の織田体制の在り方が定まると、秀吉は新当主三法師に同行して上洛し、天正10年（1582）7月8日に、三法師は京都で諸将らから拝礼をうけた（『多聞院日記』）。三法師は安土城を本拠にすることが予定されたが、同城は本能寺の変で焼失していたため、再建まではもといた岐阜城に居住した。安土城の再建は秀吉が担当した。秀吉はまた、新たに領国とした山城での支配拠点として、山崎城の築城を開始した。

ところがその後、8月初めには、新体制を動揺させる事態が展開していった。一つは織田家有力家老の一人だったが、東国に在陣していたため「清須会議」に参加できなかった滝川一益が、本拠の伊勢長島城に帰還してきて、領国の配分を要求してきたことである。もう一つは、織田信雄と同信孝との間で、尾張・美濃国境の境目をめぐって相論が生じたことである。さらには岐阜城で三法師を庇護していた信孝が、京都の公家・寺社に対して継目安堵をおこなうようになって、事実上、三法師の「名代」として振る舞い始めたのであった。

月岡芳年画「紫野大徳寺焼香之図」（部分）［刀剣ワールド財団（東建コーポレーション株式会社）］

■秀吉vs.織田信孝・柴田勝家の主導権争い

こうして織田家新体制での主導権争いが発生した。秀吉は信孝に対抗するため、安土城の再建を急いだ。それに対して信孝は、山崎城築城は「天下」統治を主導しようとするものとして非難した。そしてこれに柴田勝家も参入し、勝家は信孝を支援していくことになる。9月初め、勝家は惟住長秀に、秀吉が安土城に三法師を移そうとしていることについて、同城の再建が十分におこなわれてからでよい、と意見している。秀吉への対抗から、信孝との関係を深めていた。

秀吉はそれらに対抗し、織田体制での主導権を確保するため、嫡男の次秀勝を喪主とした織田信長の葬儀の開催を図った。9月9日にはそのことを確認でき、以後はその準備をすすめていった。次秀勝は信長の五男であったから、信雄・信孝には弟にあたる。信雄と信孝が政治対立するようになっていたため、いずれかを喪主とすることもできない状態にあり、それでは信長の葬儀はいつまで経ってもおこなえない。そうした状況を利用して、自らが葬儀を主催することで、主導権を一気に確保しようとしたのだろう。

9月中には10月15日に京都紫野の大徳寺で葬儀をおこなうことが決定している。10月1日に、秀吉は秀長に書状を送って、葬儀の日程を伝えたうえで、12、3日頃に京都に来るよう要請している。この時、秀吉は本拠としていた姫路城に在城していた。秀長はそれとは別の場所にいて、かつ上洛を求められているから、おそらく竹田城に在城していたと考えられる。

撮影＝川島英嗣 名古屋まつりに参加した2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の秀長役・仲野太賀(右)と織田信長役の小栗旬。2025年10月19日、名古屋市 - 撮影＝川島英嗣

■信長の葬儀で秀長は警護の責任者に

秀長は、山崎合戦後は丹波に侵攻し、その経略を遂げたあとは、竹田城に帰還していたと推測される。なお福知山城での在城も考えられなくもないが、この時期に出している福知山領支配に関する文書をみる限り、同城に在城していた形跡をうかがうことはできないので、在所していたのは竹田城と考えられる。

そしてその他にも、秀吉から、葬儀の警固を務めることを指示され、それにあたって大徳寺の西か北に在陣すること、率いてくる軍勢について、城には留主居を残すだけでよく、それ以外は引き連れてくること、軍勢の装備は馬印・具足・甲だけでよいこと、鳥取城に在城している宮部継潤にも来るように伝えているが、毛利方との境目にあるため、必要ないとあらためて指示したが、秀長からもそのことをすぐに連絡すること、などを指示されている。

■秀吉から秀長への指示は具体的で細かい

秀吉は翌日の10月2日にも、続けて秀長に書状を送っている。そこでは、鳥取城の宮部継潤と伯耆鹿野城（鹿野町）の亀井茲矩から送られた書状をうけて、伯耆羽衣石城の南条元続が毛利方に応じた勢力の攻撃によって同城から退去したこと、鹿野城も攻撃された場合には、宮部・亀井には決して退去しないようかねて命じてあるので、秀長は救援をおこなって敵を退治すること、15日の信長葬儀には、毛利方への対処のため、軍勢のほとんどは残して、秀長は1000人ほどだけ引き連れてやってくればよいこと、もし葬儀がおこなわれる前に、鹿野城が攻撃され、軍勢が必要な状況になったら、秀長は京都に来るのを止めて、鳥取城に進軍して、宮部らとともに敵軍を退治すること、と述べられている。

■中国地方や山陰で戦いは続いていた

羽衣石城を攻略されたことで、にわかに伯耆の情勢が悪化し、秀長はそれへの備えを指示された。しかしこの事態は、それ以上悪化することはなかった。羽衣石城攻略は毛利方に属した在地勢力のおこないにすぎず、毛利家が関与したものではなかったからである。ただしそうした在地勢力による抵抗がなかったわけではない。但馬多伊城に在城していた副田吉成は、軍勢を率いて葬儀参加のため上洛したところ、その留守に在地の一揆勢力によって同城を攻略されてしまい、それを宮部継潤が奪還する、ということがその後にみられるのである。

■京都紫野の大徳寺で開かれた信長の葬儀

秀長も同様に、但馬・丹波での在地勢力の反抗を警戒したことだろう。しかしそれが顕在化することはなかった。秀長は7日の時点で、10日に上洛することを予定している。秀吉からは、12、3日に上洛してくるよう指示されていたから、その予定を守ったのだろう。ただし率いた軍勢が、大半を率いてきたのか、それとも1000人ほどにすぎなかったのかはわからない。

そして15日の信長葬儀において、秀長は警固大将を務めた（『天正記』）。秀長が警固の責任者を務めているあたり、この葬儀が秀吉の主催であったことがわかる。そのためこの葬儀には、信雄・信孝・柴田勝家・滝川一益などは参加していない。

その一方で、惟住長秀は家臣を代参させ、池田恒興は次男照政（のち輝政）を参加させている。惟住・池田自身の参列は、信雄らが参加しないなかでのことなので憚かられたものの、代参させることで秀吉への協力姿勢をみせたことになる。

月岡芳年画「紫野大徳寺焼香之図」［刀剣ワールド財団（東建コーポレーション株式会社）］

■秀吉と勝家は和睦するが、織田家臣は分裂

これによって秀吉と、信孝・柴田・滝川との政治対立は決定的になった。秀吉は惟住・池田から協力の獲得に成功していたから、織田家体制を運営する四家老は、羽柴・惟住・池田と柴田とに分裂した。

黒田基樹『羽柴秀長の生涯 秀吉を支えた「補佐役」の実像』（平凡社新書）

秀吉は葬儀後に、惟住・池田との関係を強め、摂津・河内・大和・近江の織田家諸将から人質を出させて多数派工作をすすめ、紀伊根来寺が和泉での所領について紛争を生じさせたため、その鎮圧に中村一氏らの軍勢を派遣した。そのうえで、対抗する信孝は当主三法師を擁するかたちになっていたため、秀吉ら三家老は、それへの対抗のため10月28日に、信雄を、三法師に代わる織田家当主として擁立した。

こうして織田家は、信雄を当主とした羽柴・惟住・池田らと、三法師を当主とした信孝・柴田・滝川らとに、完全に分裂した。それでも秀吉と柴田勝家は、決定的な対立を回避しようと、10月2日に一旦(いったん)、和睦を成立させる。しかし結局、対立は解消されず、12月になると両勢力の抗争が開始されるのであった。

黒田 基樹（くろだ・もとき）

歴史学者、駿河台大学教授

1965年生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。博士（日本史学）。専門は日本中世史。著書に『下剋上』（講談社現代新書）、『戦国大名の危機管理』（角川ソフィア文庫）、『百姓から見た戦国大名』（ちくま新書）、『戦国北条五代』（星海社新書）、『戦国大名北条氏の領国支配』（岩田書院）、『中近世移行期の大名権力と村落』（校倉書房）、『戦国大名』『戦国北条家の判子行政』『国衆』（以上、平凡社新書）、『お市の方の生涯』（朝日新書）など多数。近刊に『家康の天下支配戦略 羽柴から松平へ』（角川選書）がある。

（歴史学者、駿河台大学教授 黒田 基樹）