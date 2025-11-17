迫力バツグンのボリュームに圧倒される…韓国の元OLチアガール、“ピタッと”ピンクシャツSHOTに反響【PHOTO】

韓国の人気チアガール、チョ・ダジョンのボリューミーな美貌がファンを釘付けにしている。

【写真】水着姿のチョ・ダジョン、こぼれ落ちそうなボリューム感

チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ご飯を食べているときに会ったお客さんたち」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真には、とあるカフェの店内でポスターが貼られた壁をバックにポーズを取るチョ・ダジョンが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、ピンクの薄手シャツに白のミニスカートを合わせた私服コーデで、カメラににこやかな微笑みを向けている。

現役チアなだけあって、思わず目を引くようなビジュアルの良さはさることながら、タイト目なトップスからはボリューム感のある美スタイルを惜しげもなく披露。ミニスカートから伸びる美脚も加わり、多くの人々を夢中にさせていた。

この投稿には、「ビューティフル♡」「本当に可愛い」「ダジョンさん最高です！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ダジョンInstagram）

チョ・ダジョンは1997年8月14日生まれの28歳。元々はマーケティング企業で働いていたが、2019年にチアガールとしてデビューした異色の経歴を持つ。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサスでチアを務めている。