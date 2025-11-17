½÷À¤¬ÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤Î¤â±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤â¥À¥á¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë°Ê¾å¤Ë¥Ò¥É¤¤¾®ÀôÈ¬±À¤Î¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ö¤ê
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾®ÀôÈ¬±À¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ
¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¥¡Ë¤Ë¡¢Æ±Î½¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè6½µ¡Ö¥É¥³¡¦¥â¡¦¥¸¥´¥¯¡×¡Ê11·î3Æü¡Á7ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¤ÎÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²¿ÅÙÃé¹ð¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Î°¤¤½÷Ãæ¤Î¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤ò°å¼Ô¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥ç¥«¥ó¡¢¥Ç¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤¤½Ð¤·¤¿¡£¼Ú²È¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷Ãæ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Í·½÷¤Î¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤¬»Ö´ê¤·¤¿¤¬¡¢É´À«½Ð¿È¤À¤«¤é¥À¥á¤Ç¡¢ÓÏ¤ß¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¶Ó¿¥¤Ï¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤À¡£ÀÞ¤·¤â¡¢¼ÂÊì¤Î¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Êª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Û¤ÉÎíÍî¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢»×°Æ¤ÎËö¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¡Ê11·î10Æü¡Á14ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Î¼ê¤äÂ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥¸¥ßÇä¤ê¤À¡¢¤À¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶Ó¿¥¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥È¥¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Îµ¡¿¥¤êÀ¸³è¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼ê¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¶Ó¿¥¤¬¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡ÊÃð¡¦¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¡Ë¤ÎÌ¼¤À¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤â¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÌñ²ð¤ä¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊÑ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥»¥Ä¤Î¼êÂ¤ò¸«¤Æ¡ÖÂÀ¤¤¡×
·ëÏÀ¤òÀè¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿Í¡×¤Ç¡¢¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤â¡¢¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù¡Ê»³±¢¿·Êó¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬ºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤¿ÉÙÅÄÎ¹´Û¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î½÷¾¥Ä¥Í¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀá»ÒÍÍ¤Î¼êÂ¤¬²ÚÔú¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï»ÎÂ²¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀèÀ¸¤ÏÂçÊÑÉÔµ¡·ù¤Ç¡¢»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤ÏÉ´À«¤ÎÌ¼¤À¡¢¼êÂ¤¬ÂÀ¤¤¡¢¤ª¥Ä¥Í¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤òµ½¤¹¡¢»ÎÂ²¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÙ¡¹¤Î¾®¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¤âÊÄ¸ýÃ×¤·¤Þ¤·¤Æ¼ï¡¹ÊÛÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä°¤Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·»ÎÂ²¤ÎÌ¾²È¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯Ëü»öÌÜ½ÐÅÙ¤¯Ç¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÎÂ²¥Õ¥§¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥¦¥½¤¬¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¢¤¤¤À¤ËÎ©¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤âÊÄ¸ý¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥ï¥±
Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤È»ÕÈÏ³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢¤À¤ì°ì¿ÍÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤¤¾¾¹¾¤ÇºÇ½é¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±Ãæ³Ø¶µÆ¬¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¼þ°Ï¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤¿¡£
2¿Í¤Ï½ñ´Ê¤âÉÑÈË¤Ë¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Î¶òÃÔ¤â¤¹¤Ù¤ÆÀ¾ÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë11·î¡¢·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë½÷Ãæ¤È¼ÖÉ×¤òÏ¢¤ì¡¢Ãæ¹ñ»³ÃÏ¤ò±Û¤¨¤Æ·§ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢·§ËÜ¤Ë¤Ï°ð³À¶â½½Ïº¡¢¥È¥ß¡¢Ëü±¦±ÒÌç¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡¢¥Õ¥ß¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤âÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Ç¾ë²¼Ä®¤¬¾Æ¼º¤·¡¢¶áÂå²½¤¬¿Ê¤à·§ËÜ¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄ¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö·§ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤Ê¤É¤È·§ËÜ¤ò´÷¤ß·ù¤¦É½¸½¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢·§ËÜ¤¬·ù¤Ê¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òÅ·¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¼õ¤±¤¿¿´¤ÎÂÇ·â¤¬ÆüËÜ¿ÍÁ´ÈÌ¤ÎÉÔ¿®¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢À¾ÅÄ¤Î¼ê»æ¤Ë¤µ¤¨¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¿®¤º¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢²¿¤È¶ò¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡ª¡Ù¤È½ñ¤¯¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¡¹¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÁû¤°¤Î¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¡×
¤³¤¦¤·¤¿¶òÃÔ¤äÅÜ¤ê¤Î¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤Ï¤±¸ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡¢¤µ¤¾¤«¤·ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¦¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë³Ë¤¬°²½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897¡Ë3·î15Æü¡¢ºÊ¤È1½÷3ÃË¤ò»Ä¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ï·ëº§À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¶ËÃ¼¤Ê¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾®Àô²È¤Î±ó±ï¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿»°À®½Å·É¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¸ì¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ý½ÒÉ®µ¤·¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÏÃ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥»¥Ä¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤â²æËý¤òÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇìæÍ¹ñ¡ÊÄ»¼è¸©ÃæÀ¾Éô¡Ë¤ËÎ¹¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Åì¶¿¤ÎÃÓ¤È¤¤¤¦²¹Àô¾ì¤Ë1½µ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Î½É²°¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¼ò¤òÆÝ¤ó¤ÇÁû¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤°»ä¤ÎêÖ¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤À¤á¤Ç¤¹¡¢ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡¢°ìÉÃ¤Ç¤µ¤¨¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½É¤Î¼Ô¶¦¤¬¡Ø¤è¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤µ¤¢¤³¤Á¤é¤Ø¡Ù¤È°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ö¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¤½¤³¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¼«Ê¬¤¬¹¥¤à¤³¤È°Ê³°¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤âÂç·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò°ìÀÚÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÊý¤¬Ë¬¤Í¤Æ»²¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿½¤¹¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¼´Ø¤Ë¤ªµÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âè°ìÈÖ¤Ë½ñÀ¸¤µ¤ó¤ä½÷Ãæ¤¬Âç¼å¤ê¤Ë¼å¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£±Ñ¸ì¤âÍÎÉþ¤âÅÅÏÃ¤â¥À¥á
¥Ï¡¼¥ó¤¬Â¾¿Í¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥»¥Ä¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸òºÝ¤òÃ×¤·¤Þ¤»¤Ì¤Î¤â¡¢ÊÐ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢³§Èþ¤·¤¤¤È¤«ÌÌÇò¤¤¤È¤«¤¤¤¦»ö¤ò¤¢¤Þ¤êÂçÀÚ¤ËÃ×¤·¤¹¤®¤ëÄø¹¥¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÈ¤ê¤Çµã¤¤¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê´î¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÁ´¤¯µ¤¤Á¤¬¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»þ¡¹¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ó¤ÊÁÛÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë½»¤ó¤Ç½ñ¤¯¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸òºÝ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢°ìÊ¬¤Î»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
1Ê¬¤µ¤¨¤âÀË¤·¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁÝ½ü¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ï¤¿¤¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¤Ï¤¿¤¯²»¤â·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤½¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤É¤Ã¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿À·Ð¼Á¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÁ¡ºÙ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ¤äÌ±ÏÃ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ä¼«Á³´¶¤Î²ÁÃÍ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤Àº¿ÀÊ¸²½¤ò»¾¤¨¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢À¾ÍÎÉ÷¤âÊ¸ÌÀ¤ÎÍø´ï¤â·ù¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ä¤Ï·§ËÜ»þÂå¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎºÆ³«¤ò´ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¤·¤È¤ä¤«¤ÊÆüËÜ½÷À¤ò»¿Èþ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ï¤½¤ÎÈþ¼Á¤òÂ»¤Ê¤¦¤È»×¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡Ë¡£
ÉþÁõ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÍÎÉþ»Ñ¤Ï¹¥¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤È¤Ë½÷¤ÎÊý¤ÎÍÎÉþ»Ñ¤È±Ñ¸ì¤Ï¿´ÄË¤¤¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£¤½¤ì¤Ç¤âÁþ¤á¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Ê¸ÌÀ¤ÎÍø´ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ï·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ëÀÞ¤ÏÅÙ¡¹¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷Ãæ¤ä²¼ÃË¤Ï´ö¿Í¤Ç¤âÁý¤¹¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¾è¤Ã¤¿»ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¶¦¤Ë¤â¾è¤ë¤Ê¤È¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ë²Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¸âÉþ²°¤ØÆó¡¢»°È¿¤ÎÍá°á¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÆ¬¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤é¤Ù¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÂçÁØµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤³¤ì¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¿½¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¿¤À°ì±ß¸Þ½½Á¬¤¢¤ë¤¤¤ÏÆó±ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÎÍá°á¤¢¤Ê¤¿Ãå¤Æ²¼¤µ¤ì¡£¤¿¤À¸«¤ë¤µ¤¨¤â¤è¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦»°½½È¿¤Ð¤«¤êÇã¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤Î¾®ÁÎ¤ò¶Ã¤«¤·¤¿»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öµ¤¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÊÑ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶À¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÊÑ¿Í¤Ö¤ê¡£À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤â¾®Àô¥»¥Ä¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìËÜ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤ÊÐ¶þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
