ËÝÌõ¤·¤Å¤é¤¤¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©¨¡¨¡°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡Ö¥¦¥§¥¤¥êーÈÇ¡¦¸»»áÊª¸ì¡×#4¡ÚNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û

1920～30Ç¯Âå¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥¢ー¥µー¡¦¥¦¥§¥¤¥êー¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±ÑÌõ¤·¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¡£
NHK¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤ÇÇ½³Ú»Õ¡¦°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥§¥¤¥êーÌõ¤ò¸½Âå¤ÎÆüËÜ¸ì¤ËºÆËÝÌõ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈµÕÍ¢ÆþÈÇ¡É¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î²òÀâ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤è¤ê
¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤È¤Ï²¿¤«
¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¸¶Ê¸¤È¡¢¥¦¥§¥¤¥êーÌõ¡¦¤é¤»¤óÌõ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤µ¤äÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÑÌõ¤·¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ë¡Ö¤â¤Î¡×¤òÉÕ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ï¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶Ê¸¤È¥¦¥§¥¤¥êーÌõ¡¦¤é¤»¤óÌõ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£±²ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤òÊ¿°ÂÊ¸³Ø¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î´ðÄ´¤òÀ®¤¹¤â¤Î¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤ÏËÜµïÀëÄ¹¤Ç¤¹¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÃí¼á½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡¡¶Ì¤Î¾®櫛¡Ù¡Ê°ì¼·¶å¶åÇ¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î»Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ï¼ô¶µ¤äÊ©¶µ¤Ê¤É¤Î¶µ¤¨¤ËÇØ¤¯¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎÑÍýÅª¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡Ê¾ðÆ°¡Ë¡×¤¬¤â¤Î¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÁ±°¡×¤ä¡Ö¼ÙÀµ¡×¤Ê¤É¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤í¤ó¡¢Æ»Íý¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÆ°¤Ï¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ðÆ°¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊÉ®¼Ô¸½Âå¸ìÌõ¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆËÜµïÀëÄ¹¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¤É¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÑÍýÅª¤ËÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¶õ蟬¤Î·¯¡¢Û°·îÌë¤Î·¯¡¢¤½¤ì¤«¤éÆ£Ôä¤ÎÃæµÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¤³¤Î½÷À¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡ÖÉÔµÁ°¹Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¸÷¸»»á¤Ï¤Ò¤É¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔµÁ°¹Ô¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤º¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤Î¿¼¤µ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸÷¸»»á¤Ï¤è¤¿Í¤â¤è¤¿Í¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤è¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¿Í¤Î¼êËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¤è¤¤³¤È¤Î¸Â¤ê¡×¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ±°¤Ï¼ô¶µ¤äÊ©¶µ¤ÎÁ±°¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤â¤·¡¢ÎÑÍý¤ò±¾¡¹¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ê¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÜµïÀëÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×¤Î¡Ö¤â¤Î¡×¤È¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²¿¤«¤¬¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÀÞ¸ý¿®É×¡Ê¤ª¤ê¤¯¤Á¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë¤ÎÄêµÁ¤Ï¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç¤¹¡£ÀÞ¸ý¿®É×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¡×¤ÏÎîº²¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¦¥Ä¥»¥ß¤ä¥ª¥Ü¥í¥Å¥¥è¡¢¥Õ¥¸¥Ä¥Ü¤Ë¤ÏËÜÍè¤ÏÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥²¥ó¥¸¤ÏÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÎø¿´¤Ï¡¢¥²¥ó¥¸ËÜ¿Í¤¬Êú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²¥ó¥¸¤ÎÎîº²¤¬Êú¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤¬ÀÞ¸ý¿®É×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¡¡×¤È¤¤¤¦´¶Ã²¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶Ã²¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤È¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿´¤ÎÆ°¤
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥à¥é¥µ¥¤¬½é¤á¤Æ¥²¥ó¥¸¤Î²È¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÈà½÷¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥à¥é¥µ¥¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤ÆÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¾ì½ê¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡¢¿°¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼¤òµó¤²¤Æµã¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤·¤Æ¥²¥ó¥¸¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼ä¤·¤µ¤¬Êç¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤âÈá¤·¤ß¤òËº¤ì¤Æ¾Ð¤¤Í·¤Ö¾¯½÷¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥²¥ó¥¸¤â´ò¤·¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÆü¤Þ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¹¤°¤Ë¾Ð¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬Ãê¾Ý³µÇ°¡Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤¹¤ë´¶¾ð¡¿ feeling¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¤ªÁò¼°¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤Î¤ª·Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤½¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Âç¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò𠮟¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·Èá¤·¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÈá¤·¤¤¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¥ó¥¸¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥²¥ó¥¸¤Ï¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç¿ÜËá¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¿ÜËá¤ÎÉ÷·Ê¤äµ¨Àá¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¼Á¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÁ±°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÍ¼´é¡×¤ÎÄ¡¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¥ó¥¸¤Ï¥æ¥¦¥¬¥ª¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤Î²È¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÎï¤·¤µ¤Ï¡ÖÌ¢²Ö¡Ê¥æ¥¦¥¬¥ª¡§É®¼ÔÃí¡Ë¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥²¥ó¥¸¤ÎÆ¬¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¡Ö¥²¥ó¥¸¤Ï´öÅÙ¤âµ¯¤³¤µ¤ì¤¿µó¶ç¤Ë¡¢¤è¤¦¤è¤¦ÉÔµ¡·ù¤ÇÌ²¤¿¤²¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥²¥ó¥¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤ËÌ¤Îý¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÉô²°¤ò½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤Î»ø½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥²¥ó¥¸¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î»ø½÷¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥æ¥¦¥¬¥ª¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤Î¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥í¥¯¥¸¥ç¥¦¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë»ø½÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¥²¥ó¥¸¤Ï¤½¤Î»ø½÷¤Ë·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥®ー¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê»Ø´Ó¡Ë»Ñ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤ª¾®À«¤¬¡¢²Ö¤ÎÃæ¡¢Ïª¤òÎí¡Ê¤³¤Ü¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î²Ö¤òÅ¦¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£³¨¤ËÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤À¡¢¤È¥²¥ó¥¸¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥²¥ó¥¸¤Î¿´¤Ï¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
NHK¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø¡×¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢
Âè1²ó¡¡ËÝÌõ¤È¤¤¤¦ËâË¡
Âè2²ó¡¡¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥²¥ó¥¸
Âè3²ó¡¡¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¡Ö¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì¡×
Âè4²ó¡¡À¤³¦Ê¸³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù
¤â¤¦°ìºý¤ÎÌ¾Ãø¡¡¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù
¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢¥¦¥§¥¤¥êーÈÇ¡¦¸»»áÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
