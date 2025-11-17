【関ヶ原の戦い】徳川家家臣が書き残した、開戦直前の書状の内容…攻撃開始を巡る、東軍内部の「緊迫した状況」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈吉川広家が安濃津攻めで大損害…増田長盛が「その日のうち」に命じた、西軍の混乱を象徴する「むちゃブリ」〉に引き続き、徳川家家臣からみた開戦直前の状況について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

徳川家家臣からみた開戦直前の状況

ここからは、清須に集結した「東軍」が軍事行動を開始し、岐阜城を攻略して大柿城周辺で「西軍」と対峙する一方、江戸にいた家康がついに出馬し、9月13日に岐阜に着陣するまでを、当時の書状をもとにみていく。

8月13日、家康は家臣の村越直吉に書状を持たせて、江戸から清須へつかわした。書状は先手衆（さきてしゅう）の諸将に宛てたもので、内容は以下のとおりである。

徳川家康から清須の諸将への書状

そちらの様子を教えてください。村越直吉をつかわしますので、彼とよく相談して報告してください。わたくしが江戸を出馬することについては、油断なく進めていますので、安心してください。くわしいことは村越が説明します。

村越は、先に西へ向かっていた井伊直政や本多忠勝を途中で追い越し、8月19日までには清須に到着した。東軍の先手衆は、その時点では徳川家康の着陣を待って木曽川を越えるつもりでいた。だが、村越の話で家康の出馬が遅れていることがわかると、家康の着陣を待たずに攻撃を開始するべきだとする意見が出はじめた。そこで、黒田長政・徳永寿昌・奥平三明らは井伊直政と本多忠勝に、人数は置いて自身だけ急いで清須へ来るようにと催促した。

黒田長政らから井伊直政・本多忠勝への書状

こちら尾張・美濃方面は徐々に人数がそろってきました。先手衆は談合をして、犬山城へはひそかに抑えの城を普請し、家康様が着陣され次第、木曽川を越えて攻撃を開始しようと決まったのですが、そこへ村越直吉殿が使者としてみえられて状況が変わりました。家康様の出馬が遅れ、いつになるかわからないとのことで、それならばしかたがないから、一刻も早く木曽川を渡り、どのようになろうとも決着をつけようと、誰ともなく言い、皆がそれに同意しています。そうなりますと、天下の勝負は木曽川の戦いで決することになりましょうから、お二人（直政・忠勝）には急いでお越しいただき、いま一度談合をして確認をするべきであると存じています。率いている人数は捨て置いて、ご自身だけでも一刻も早くこちら（清須）へお越しください。

8月20日、書状を見て先を急いだ井伊直政・本多忠勝らは清須に到着した。村越直吉は直政・忠勝らとは行き違いになり、8月23日、江戸に帰り着いた。

8月22日、佐々正孝（徳川家家臣）は、開戦直前の状況を秋田実季に以下のように知らせている。

佐々正孝から秋田実季への書状

一、東海道では、駿河国の中村一氏が江戸へ人質を差し出し、城々には徳川家家臣が留守居として入りました。遠江国掛川の山内一豊、浜松の堀尾忠氏、三河国吉田の池田照政らはいうまでもなく、田中吉政も、尾張国の福島正則も、池田照政に人質を預け、同じように城々には徳川家家臣が留守居として入りました。

一、甲斐国の浅野幸長、信濃国の仙石秀久・日根野吉明・石川三長・京極高知・真田信幸らは東軍に味方しました。真田昌幸と次男・信繁は宇都宮から引き返して、家康様を裏切ったとのことです。

一、木曽川には徒歩で渡れる場所はいくらでもあります。どこを渡ろうと自由です。徒歩で渡れる場所がなくても、赤目・今尾・吉里といった場所をこちら東軍が確保していますので、美濃国でも、近江国佐和山城でも、攻撃することは容易です。

一、美濃国において西軍が確保している城々は、竹ヶ鼻に百々（どど）安信、大柿に伊藤盛正、大柿の加勢に河尻秀長と伊藤左馬正、福束に多芸の丸毛兼利、郡上に稲葉貞通、金山に稲葉方通、遠山に田丸直昌ぐらいです。岐阜城も織田秀信殿は人数が集まらないようですので、攻められたら50日はもたないだろうと噂されています。

一、伊勢国は、桑名に氏家行広とその加勢である原長頼、神戸に滝川雄利、亀山に岡本三休とその加勢である大和衆が籠もっているとのことです。そのほかに鳥羽の九鬼嘉隆が西軍に味方しています。

一、伊勢国において東軍は、安濃津に富田信高、松坂に古田重勝、これら2つの城を確保しています。

一、尾張国犬山は、西軍に味方した石川光吉と、その加勢である加藤貞泰・竹中重門らが確保しています。

一、近江国は、佐和山・水口・大津を毛利勢が確保しています。

一、伏見城はさる8月1日に落城し、城主鳥居元忠・内藤家長・松平家忠ら、そのほか人数500〜600人が討死しました。

一、大坂城は、本丸には増田長盛が入り、西の丸には毛利輝元が入り、城の諸門は毛利家家臣が守っているとのことです。

一、西軍が長岡忠興殿の妻子や、その他の国持ち大名らの人質に対して、大坂城二の丸に移動するように使者を送ったところ、長岡家の大坂留守居である稲富祐直・小笠原少斎らが独自の判断で忠興の妻子を刺殺し、屋敷に放火し、切腹して死にましたので、西軍は無理やり人質をとることをやめ、人質に出せる者がある場合には人質をとり、ない場合には家来筋の人質をとっているということを情報として聞きました。

一、西軍は丹後国へも人数を送り、長岡幽斎・忠興父子の城を攻撃しているとのことです。幽斎殿は領内に4つある城のうち2つを引き払い、残る2つの城を丈夫に守っているとのことです。領民の一揆によって西軍は多くの死傷者を出していると聞きました。

一、北国方面の前田利長殿は、さる7月末から軍事行動を開始し、加賀国小松の丹羽長重の居城を攻撃し、外郭を焼き払って、付け城を2ヵ所築き、そこからさらに先へ向かい大聖寺を攻撃し、山口玄番父子ら2000〜3000人が籠城していたのを、さる8月2日に攻略し、玄番父子はじめ900人を討ち取ったとの正式な報告がありました。しかし、小松方面の通路に人数が少ないため、さらに砦を築いて、その後に上方への軍事行動を再開するとのことです。

一、丸岡の青山宗勝、北庄の青木重吉、府中の堀尾吉晴らも、家康様を裏切ることなく、利長殿の指揮下にあります。

一、大谷吉継は敦賀にいて、前田利長が上方へ攻めてくるという情報を受けて、木ノ芽（きのめ）峠に砦を普請して防御しているとのことです。西軍は小早川秀秋を北陸方面の大将として、そのほか木下勝俊・鍋島清茂・毛利吉成らの人数1万が、木ノ芽峠に砦を普請しているとのことです。家康様は、この8月26日に江戸を出発されるとのことですので、やがて上方から吉報を送れることでしょう。なお、西軍を討ち果たすために手間がかかるはずがありませんので、安心してください。急ぎの用事があるときには早馬を送ってください。この書状は読んだら火中に投じてくださいますように。

正孝の得た情報、すなわち東軍側の史料によると、小早川秀秋・大谷吉継・木下勝俊、鍋島清茂・毛利吉成が、越前の木ノ芽峠に布陣していたとある。だが西軍側の史料によると、小早川秀秋は「伊勢方面へ移動せよ」という奉行衆の命令を無視して近江に滞在しており、大谷吉継は京都にいて8月18日、北政所につきしたがって豊国社を参詣している。鍋島清茂は奉行衆の指示にしたがって8月21日、草津に着陣。毛利吉成は人数の一部を瑶甫恵瓊にあずけ、自身は黒田如水を説得するため九州へ下っている。8月6日に大坂城で行われた談合の決定事項は、じつは東軍に筒抜けになっていたのだが、西軍の作戦行動は必ずしもそれに準じたものではなかった。

＊

