「10歳のときから障害ある弟の世話をしていた」43歳の夫と別居した妻が家で見つけた危険すぎる痕跡

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」が行われ、子ども本人（中学生・高校生）を対象としたヤングケアラーの全国調査結果が発表されたのは2020年のこと。この調査で、世話をしている家族が「いる」と回答したのは、中学2年生5.7％、全日制高校2年生4.1％であるなどの実態が明らかとなった。

「ヤングケアラー」とは、厚労省の定義によれば、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子ども」のことだ。

たとえば障がいや病気のある家族に代わって家事をしたり、家族に代わって幼いきょうだいの世話をしていたり。障がいや病気のあるきょうだいの世話や親の代わりに見守りをしていたり。病気のみならず、アルコールや薬物、ギャンブルなどの問題がある親を介護する子どももいる。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「ヤングケアラーの方が心に傷を抱え、そこからさまざまな問題に巻き込まれて調査を依頼されることもあります」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは40歳の会社員・孝子さん（仮名）だ。「別居中の夫の様子がおかしいんです」と山村さんのところに相談してきたのだ。夫は幼いころから障害のある弟の世話をする「ヤングケアラー」だった。

孝子さんから連絡があったのは平日の昼でした。「半年別居している43歳の夫の家に荷物を取りに行ったら、とんでもないことになっていて。調査してほしいのです」と電話口で明らかに動揺しており、すぐに会うことになりました。

カウンセリングルームに来た孝子さんは、童顔で小柄、表情豊かな女性です。緊張していましたが、相手を許容するような雰囲気をまとっています。職業は自治体の職員で、困りごとがある人に寄り添う部署におり、仕事にもやりがいを感じていると言っていました。まずは夫との生活について伺います。

「福祉関係の勉強会で知り合い、1年の交際を経て7年前に結婚しました。夫は10歳年下の夫の弟に知的障害があり、幼いころからケアをしていたことを話してくれました。義弟は10年以上前から施設で生活しています」

夫は大学卒業後、IT系の大手企業に勤務しています。

「クライアントありきの仕事なので、何かあるとすぐに対応するんです。夜中でもメール、スラック、ラインなどのメッセンジャーも対応するので“それはやめな”と言いました。弟のことがあるから、子供のころから夜も熟睡できず、自分のことは後回しにして動いてしまうと言っていました」

「朝起きて夜眠る」普通の生活ができずにいた

夫のような人は、心の病になる可能性が高い。なんでも自分で抱えるうちに、疲弊してしまうのです。相手のためにすぐに動くから体は休まらない。それを放置するうちに、自律神経が乱れたり、脳内物質の分泌の信号に乱れが生じて、長期間の休養を余儀なくされる人もいます。

「まさにそれです。私は夫が抱えていた苦しみや、夫に対して“これまで本当によくやったね”などと話していたら、好きだと言われてプロポーズされました」

夫の方にそこまで弟のケアがのしかかったのは、義両親が食堂を経営していて多忙だったから。

「夫はヤングケアラーだったのです。しかも義父は普段優しいのに、酒を飲むと暴力を振るう。義母は夫の言いなり……そこから義弟を守るのも大変だったそうです。結婚を機に完全に絶縁しました」

夫は孝子さんと結婚し、初めて自分の居場所と安らぎを得たことになります。

「“朝起きて、夜眠り、ゆっくり食事をする普通の生活はこうなのか”と感動していました」

「これまで弟の世話をしたから、もうやりたくない」

ところが、子どもが生まれた時に夫から驚きの言葉を聞くことになったのです。

結婚5年目に自然に妊娠し、息子も生まれ、もうすぐ3年になります。生まれた時お互い助け合って育てていこうと思ったら、夫は本当に何もしない。“これまで弟の世話をしたから、もうやりたくない”と。これには驚きました」

そのことについて、何度も話し合いをし、時にはケンカもしましたが、夫は譲らない。

「まあ、夫のことを思えば、遊びたい盛りの10歳の男の子が、赤ん坊を押し付けられて、友達とのつながりがなくなったというトラウマはわかります。でもそうじゃないだろうと。私も仕事をしているので、一人で育児を回せません。平日は保育園、土日は都内の実家に頻繁に帰って両親の手を借りていました。すると“男がいるんだろう”と怒ってきたのです」

夫はおそらくうつ状態になっており、その不安から生まれる妄想に取り憑かれていると感じました。心が病気の時の妄想は強固で、誰がなんと言おうと聞く耳を持たなない傾向があります。

「まさにそうです。さらに、息子に対して“お前がいなけりゃ幸せだった”などと言うようになったのです。いろいろだましだまし、話し合いながら2年を過ごしてきましたが、半年前に別居することに。知り合いの弁護士に相談し、毎月10万円の養育費を支払うことで合意しました」

荷物を持ち出すときに家で見つけたもの

孝子さんも夫もいずれ離婚することはわかっています。孝子さんは月に1回程度、夫がいない時間帯に家に行き、少しずつ荷物を持ち出していたそうです。

「それなのに、少し前に夫から連絡があり、“やはり親権が欲しい。あなたが有利なことは分かっているけれど徹底的に争いたい”と宣戦布告してきたのです。いきなりなんだと思いましたが、そこに女性の存在を感じました。夫は不安になると女性に縋るようなところがあります。とりあえず別居半年での女性関係は浮気だと思いますし、息子の親権を争うことも、女性にそそのかされたのではないかと思うのです」

不審に思って家に行くと、1ヵ月前とは異なり、生活の痕跡が少なかったそうです。

「夫は片付けが苦手で、荷物の搬出と同時に、ゴミ捨てと大掃除をしていたのですが、今回はその必要がなかった。これは誰かの家に行っているのではないかと感じました。また、以前から興味を持っていた大麻の資料がテーブルの上に広げてあった。私が嫌いなのでそれまで隠していたのに、大っぴらにしている。さらに勉強会の資料が置いてあり、大麻が合法な国のリストとともに、旅行計画のメモ書きがあった。さらに、合法的な大麻成分・CBDの吸引器などもあり、ゾッとしました」

大麻といえば、2025年11月14日、厚生労働省は若者向けの大麻の危険を啓発するサイトを公開しました。背景には、2024年の大麻事犯の検挙人員が6342人と依然と多く、覚醒剤事犯の検挙人員を上回っていることがあります。

厚生労働省が日本全国の18歳から29歳までの男女500人に行った調査のうち、誰かに大麻を勧められたことがある人は1.8%おり、その手段は対面が47.1％と最も多く、SNSとメッセージアプリ経由がそれぞれ29.4％と同率だったそうです。

私のもとにも大麻がらみの相談は増えています。不安が続くことにより、心の状態が悪くなった人が興味を持つ傾向があるようです。大麻を取り入れるライフスタイルは、SNSを介して広まっていると感じています。

ひとりの女性の存在

ここで孝子さんがひらめいたのは、夫が親しくしていたナチュラルライフを標榜する女性の存在でした。

「その女性は結婚しています。夫はコロナ中にSNSを始め、そこで知り合い、一時期は頻繁にチャットしていました。夫は“心と体がバラバラになっている”という感覚がときどきあり、眠れなくなることがあるのですが、女性と話しているうちに、心と体がシュッとまとまり、大地に根付くような感覚があったと喜んでいました」

大地に根付くような感覚はいわゆる“グラウンディング”というものです。心の病気になっている人は、心と体がバラバラになる解離性障害を抱える方が多くいます。メディテーションや呼吸で「地面にきちんと立っている感覚」を得られるとも言われています。

「夫婦は終わっていると思いますが、でも根っからの悪人ではないんです。ただし息子を犯罪者の子供にはしたくないです。また、別居半年での浮気は不貞に相当すると思うので、相手の女性からも夫からも慰謝料を貰いたい。あと夫はメンタルが不安定なのに、これまで精神科を嫌っており、何度通院を勧めても行かなかった。精神世界やナチュラルライフに頼る前に、医師の診察を受けてほしいのです」

客観的な行動調査は、かなりの説得力があります。夫もおそらく自身の行動の違和感に気づくでしょう。そんな夫の行動を知るために、調査することにしました。

◇ヤングケアラーについては、国内でもその実態が明らかになっておらず、それによって苦しむ子どもたちのサポートは遅れていると言える。しかも夫の場合は、両親も頑張ってはいるとはいえ、虐待の要素もある。心に闇を抱えているのも当然ではある。

ただ、そうであっても通常の生活が成り立たないというのは現実で、孝子さんが別居を選んだことも理解できる。しかも夫が大麻に手を出しているかもしれないとなったら……そしてそれでも親権を争うと言い出したら……。

悪人でないからこそ、全面対決をしたくない気持ちもよくわかる。そのためにも実態を調査し、裁判にならないように進めたいということなのだろう。

では現状どのようになっているのか。詳しくは後編「ヤングケアラーだった別居中の43歳夫が求める「息子の親権」。40歳妻が決断したこと」にて詳しくお伝えする。

