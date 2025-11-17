トヨタ新「ヴォクシー」がスゴイ！ “300万円”超えの「大人気ミニバン」何が変わった？ ミドルサイズの「3列ミニバン」が「家族で乗るには心強い」などと話題に

ヴォクシーがさらに便利に！新モデルが話題

2025年9月2日、トヨタは「ヴォクシー」の新たな一部改良モデルを発表しました。今回のアップデートでは快適性と安全性が高められ、ユーザーの関心を集めています。

新ヴォクシーが話題に！

ヴォクシーは2001年に初代が登場し、ファミリー層を中心に支持されてきたミドルサイズミニバンです。現行型は2022年に登場した4代目で、兄弟車「ノア」とともに国内ミニバン市場を牽引しています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「ヴォクシー」を画像で見る（44枚）

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mm。3列シートを備え、7人乗りと8人乗りの仕様が選択可能です。

エクステリアは、立体感のあるフロントフェイスとシャープな造形が特徴で、都会的な印象と個性を両立。 インテリアは、水平基調のパネルやスリムなピラー設計により、広がりのある開放的な空間を実現しています。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒DOHCエンジン（2ZR-FXE）による新世代ハイブリッドシステム、 または2リッターダイナミックフォースエンジン（M20A-FKS）＋Direct Shift-CVTの組み合わせから選択可能。

全グレードに「トヨタセーフティセンス」が標準装備されており、高い安全性能を備えています。

今回の一部改良では、装備内容とボディカラーのラインアップが見直されました。ボディカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」「アティチュードブラックマイカ」「メタルストリームメタリック」「グリッターブラックガラスフレーク」の4色展開となっています。

安全装備では、「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車標準化され、 駐車支援機能の制御も最適化。より安心して使える仕様となりました。

さらに、インフォテインメント機能や快適装備の見直しに加え、外部給電アタッチメントが新たにオプション設定され、 日常での利便性と安全性が一層向上しています。

車両価格（税込）は、「S-G」が303万5000円から、「S-Z ハイブリッドE-Four」が394万5000円からの設定です。

※ ※ ※

今回の改良モデルに対して、快適性の向上を評価する声が多く、「日常使いがより快適になりそう」「装備のアップデートが嬉しい」といった反応が寄せられています。

安全性についても、「安全機能が充実していて安心できる」「家族で乗るには心強い」といったコメントが目立ち、実用面での支持が広がっています。

一方で「以前のカラーが選べなくなったのは残念」といった声もあり、細かな仕様変更に対する反応も見受けられます。

全体としては好意的な意見が多く、買い替えを検討するユーザーの声も目立ちます。今回の改良により、ヴォクシーは日常からレジャーまで幅広く対応するミニバンとして、さらに存在感を高めていくことになりそうです。