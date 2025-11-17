デートの誘いを断られた後、改めて誘う場合のアプローチ９パターン
やっとの思いで誘ったデートを断られ、ショックを受けた経験のある男性もいるのではないでしょうか。しかし落ち込んでばかりはいられません。次の課題となるのは、「いかにしてスムーズに、もう一度誘えるか」ではないでしょうか。一歩間違えば、女の子に「しつこい！」という印象を与え、嫌われる恐れもあります。そこで今回は、「デートの誘いを断られた後、改めて誘う場合のアプローチ９パターン」を紹介させていただきます。
【１】一週間から一ヶ月程度、時間を空けてから、改めて誘う。
時間をおくことで、ガツガツした印象を与えず、スムーズに誘えるでしょう。
【２】突然、「いまからどう？」と誘ってみる。
断られることを恐れずに、突然誘うパターンです。運が良ければ、誘いに乗ってくれる可能性があります。
【３】「そろそろ○○がおいしい季節になってきた！」と季節の変わり目を利用し、誘う。
季節の変わり目を恐れずに、グルメスポットを提案するパターンです。みんなが知らない旬の食材を提案しても良いかも知ません。
【４】前回、断られたことを忘れ、堂々と誘う。
断られたことを忘れ、堂々と誘いましょう。一度、断られたイメージを持つと、自信がなくなり、それが態度に出てしまう恐れがあります
【５】「時間ができたら連絡をください！」と女の子からの連絡を望む。
「忙しくて、無理。」と断られてしまった場合の対応です。女の子から連絡が来ることを心から願い、誠意を持って伝えましょう。
【６】「一回だけチャンスをください！」と懇願する。
素直にお願いしてしまうパターンです。中途半端な態度ではなく、徹底的にお願いするようにしましょう。
【７】奇抜なデートプランを提案する。
他の男性が提案しないようなデートプランを提案して、興味を持ってもらうパターンです。
【８】デートに対するハードルを下げる。
一日中、拘束するデートではなく、ちょっとお茶するだけなど、「軽め」のデートを提案するパターンです。デートに対するハードルを下げることで、誘いをＯＫしてもらえる可能性があります。
【９】友人を交えたイベントに誘う。
友人も参加するイベントに誘うパターンです。二人きりではないため、女の子が受け入れてくれる可能性があります。
デートの誘いを断られ、再度チャレンジする場合、みなさんはどのようにアプローチしているでしょうか。ご意見をお待ちしております。
